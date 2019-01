Sanremo | ' Quando la radio cantava' al Teatro Centrale l' 11 gennaio

Sanremo - al teatro Centrale va in scena il concerto 'Quando la radio cantava' : Posti ancora disponibili per entrambi gli spettacoli, info e prenotazioni tel. 0184 597822 tutti i giorni dalle 17 alle 21.

Romina Power - la sconvolgente rivelazione su Albano e Sanremo : 'Una tortura - quando siamo scesi dal palco...' : 'Non sono cresciuta con il mito di Sanremo perché per me è stata una tortura'. Romina Power 'rinnega' il momento più alto della sua carriera con Albano Carrisi , quello della vittoria nel 1984 con ...

Sanremo Giovani 2019 con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi : quando va in onda : Sanremo Giovani 2019 sta per tornare su Rai 1 con tantissime novità a partire dai due conduttori e dagli appuntamenti televisivi. Ecco di seguito tutte le info, novità e quando va in onda il concorso. TUTTO SU #Sanremo Sanremo Giovani 2019 con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi: quando va in onda Le serate di Sanremo Giovani 2019 saranno due, il 20 e 21 dicembre 2018 in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Ma non solo, infatti sono ...