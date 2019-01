Juve | ansia per Mandzukic | problemi ai flessori | salta la Coppa Italia Supercoppa a

Calciomercato Juventus - Alex Sandro mette ansia ai bianconeri : le sue parole dal ritiro del Brasile : Impegnato con il Brasile, con la cui maglia giocherà contro il Camerun di Clarence Seedorf, il terzino della Juve Alex Sandro spaventa i tifosi bianconeri. Nella conferenza stampa pre-gara il calciatore ha dichiarato: “Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League“. Il desiderio, però, potrebbe non essere appagato nel brevissimo periodo: “In questo momento sono molto felice nel club in cui gioco e nel campionato in ...

Juventus - sale l’ansia per Pjanic : infortunio in Nazionale per il centrocampista bosniaco : Il centrocampista bianconero ha riportato un affaticamento muscolare che non gli consentirà di prendere parte al match con la Spagna Arrivano brutte notizie per la Juventus dal ritiro della Bosnia, Miralem Pjanic infatti ha riportato un affaticamento muscolare che non gli consentirà di prendere parte al match con la Spagna. JOE KLAMAR / AFP E’ in dubbio dunque anche la sua presenza nella gara contro la Spal, in programma allo Stadium ...

Milan - Gattuso in ansia per Higuain : “non sappiamo se ce la farà per il match con la Juventus” : Presentatosi in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Real Betis, Gattuso ha parlato anche delle condizioni di Higuain Obiettivo riscattare la sconfitta dell’andata, il Milan si presenta in Spagna provando a dimenticare il ko con il Real Betis arrivato a San Siro. I rossoneri devono fare i conti con molte assenze, ma Gattuso non vuole alibi in questo particolare momento della stagione, nonostante tra gli ...

Infortunio Higuain - gli aggiornamenti : forfait per il Betis - ansia in vista della Juventus : Infortunio Higuain, le ultime novità da casa Milan con il calciatore che non si sta allenando con il resto della squadra: salterà l’Europa League Infortunio Higuain, il calciatore del Milan salterà la sfida contro il Betis. Gennaro Gattuso dovrà fare a meno del bomber argentino per l’incontro di Europa League, con la speranza di recuperarlo per l’incontro domenicale contro la sua ex squadra, la Juventus. Il Pipita non si ...