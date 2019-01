Francesca Cipriani furiosa con Walter Nudo | bagarre a Pomeriggio 5 | «È un maleducato | mi

Pomeriggio 5 - caos in studio : Francesca Cipriani esplode contro Walter Nudo - "mi ha umiliato" : Francesca Cipriani contro Walter Nudo. L'ex naufraga, ospite oggi a Pomeriggio 5, sentendosi rifiutata per l'ennesima volta dal bellone, si vendica. "Walter Nudo è stato molto maleducato nei miei confronti. Quando è finito il Gf Vip gli ho mandato un messaggio per congratularmi e lui non mi ha mai r

Francesca Cipriani smaschera Walter Nudo : “È stato maleducato” : Francesca Cipriani fa una rivelazione su Walter Nudo a Pomeriggio 5 Francesca Cipriani è stata ospite della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa giovedì 10 gennaio. Nel salotto di Barbara D’Urso, Francesca Cipriani ha attaccato Walter Nudo. La showgirl non ha mai nascosto di essere innamorata del vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso del reality è anche entrata nella Casa per dichiarare il suo interesse per ...

Francesca Cipriani contro Ela Weber : "Non sa nulla di me e mi ha offeso - dovrebbe scusarsi" : Le luci sul Grande Fratello Vip 3 si sono spente da settimane, eppure le relazioni tra alcuni inquilini della casa più chiacchierata della televisione italiana continuano ad essere al centro del gossip. Il vincitore dell'edizione Walter Nudo, come coloro che seguono il daytime di Canale 5 e i salotti di Barbara d'Urso, ha destato l'attenzione di Francesca Cipriani, la soubrette che ha dichiarato anche in un'incursione nella casa di essere ...

Francesca Cipriani - secondo intervento ai glutei : le immagini in sala operatoria : Francesca Cipriani, secondo intervento ai glutei: dopo il rigetto della protesi la showgirl si sottopone ad un’altra operazione Francesca Cipriani si è sottoposta, per la seconda volta, ad una gluteoplastica. Questo è il secondo intervento ai glutei che l’ex pupa bionda affronta. Il primo, fatto da Francesca diverso tempo fa, purtroppo non andò molto bene. […] L'articolo Francesca Cipriani, secondo intervento ai glutei: le ...

Francesca Cipriani fidanzata? La verità sulla foto che ha scatenato il gossip : Francesca Cipriani smentisce le voci sul nuovo fidanzato: tutta la verità sulla foto che ha scatenato il gossip Francesca Cipriani non è fidanzata, è ufficiale. A smentire il gossip sul presunto nuovo fidanzato è stata la showgirl in persona sui social. Ieri, come molti avranno letto, l’ex pupa bionda ha condiviso la foto di una […] L'articolo Francesca Cipriani fidanzata? La verità sulla foto che ha scatenato il gossip proviene da ...

Francesca Cipriani si è fidanzata? Una colazione per due e il gossip impazza : Francesca Cipriani ha un nuovo fidanzato? Una foto condivisa su Instagram sembrerebbe confermalo Francesca Cipriani potrebbe aver trovato l’amore questo Natale. A scatenare il gossip sul presunto nuovo fidanzato, indirettamente e probabilmente anche inconsapevolmente, è stata la pupa bionda in persona sui social. Pochi minuti fa, nello specifico, la Cipriani ha condiviso una foto su […] L'articolo Francesca Cipriani si è fidanzata? ...

Walter Nudo - rivelazioni inedite : Celine - Francesca Cipriani - Isola 2019 : Walter Nudo fa chiarezza: cosa ha fatto negli ultimi 15 anni, le parole su Francesca Cipriani, la spiegazione su Celine (“Moglie o ex”?) e la risposta sulla voce che lo vede come inviato all’Isola dei Famosi Walter Nudo, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, è tornato alla ribalta delle cronache del Bel Paese. Nell’intervista […] L'articolo Walter Nudo, rivelazioni inedite: Celine, Francesca Cipriani, Isola 2019 ...

