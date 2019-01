Disgusto allo show di cucina in tv | c' è un insetto | non voluto | nel tortino

CR7 : «Accuse di stupro Disgusto se. Tornare allo Sporting? Non si sa mai» : Il portoghese, intervistato dal quotidiano "Record", ha parlato del ritorno in Nazionale, di vicende extra campo e del suo futuro. L'articolo CR7: «Accuse di stupro disgustose. Tornare allo Sporting? Non si sa mai» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - giallo sull’audio di Nainggolan : “È un macello - voglio tornare a Roma”. La moglie riceve minacce : “Disgustoso” : Non c’è pace per Radja Nainggolan, multato ed escluso dal match di questa sera con il Napoli per essersi presentato in ritardo a un allenamento. Da ieri circola sui social un audio, attribuito al centrocampista dell’Inter ma la cui veridicità non è stata confermata ufficialmente, in cui il belga manifesterebbe la volontà di tornare a Roma. La moglie, Claudia Lai, lo ha difeso pubblicamente ed è diventata a sua volta bersaglio di ...