Trivelle | Mise | Pronto un emendamento per lo stop ai permessi nello Jonio

: #Trivelle: I permessi rilasciati in questi giorni dal Mise sono purtroppo il compimento amministrativo obbligato di… - PediciniM5S : #Trivelle: I permessi rilasciati in questi giorni dal Mise sono purtroppo il compimento amministrativo obbligato di… - fattoquotidiano : TRIVELLE Il Mise di Di Maio ha perso tempo: doveva abrogare lo “Sblocca Italia” e rifare la legge LEGGI:… - Agenzia_Ansa : #Trivelle, stop del ministro #Costa: 'Non sono diventato ministro per portare l'Italia al Medioevo'. Il sottosegre… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)undel ministero dello Sviluppo economico per fermare le. Lo ha annunciato ilin una nota. La proposta, si legge, prevede per un "termine massimo di tre anni", la sospensione dei "di prospezione e di ricerca già rilasciati, nonché i procedimenti per il rilascio di nuovidi prospezione o di ricerca o di coltivazione di idrocarburi. Grazie a tale moratoria, sarà impedito il rilascio di circa 36 titoli attualmente pendenti, compresi i trerilasciati nel mar Ionio".Nella proposta di modifica al dl Semplicazioni si legge "le attività upstream non rivestono carattere strategico e di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità". Nella nota si precisa: "L'introduzione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Ptesai), strumento già in programma ...