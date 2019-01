Serotonina è il nuovo energico libro di Houellebecq

Blastingnews

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Ha un titolo di marca chimica ed è uno dei libri eventi di questo nascente 2019. Si chiama “” e fa riferimento a un neurotrasmettitore che, in una società particolarmente competitiva come quella del terzo millennio, pare essere sempre più in disequilibrio nel sistema nervoso degli individui. Insomma, forse ancora più del nome stesso è chiarificatore della sua importanza la sua definizione: ormone del buonumore. Per i più curiosi è utile sapere che la sua somministrazione tiene a bada anche gli psicoalimenti – caffè, cioccolato, carboidrati, etc. – ma, va da se, l’indicazione centrale porta nei pressi di problemi di tipo umorale che vanno dalla semplice ansia alla cupezza esistenziale. E di cupezza esistenziale, il protagonista del romanzo di Michel Houllebecq ne ha in abbondanza.Il personaggio principale Lui si chiama Florent-Claude Lambrouste. Non ha un buon rapporto con ...