Rivoluzione Rai | Belen Rodriguez potrebbe arrivare al posto di Fabio Fazio

Carlo Freccero - l'indiscrezione di Dagospia sulla Rivoluzione di Raidue : l'ad Salini blocca il budget : La rivoluzione sovranista di Carlo Freccero su Raidue per ora deve fermarsi. L'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, avrebbe accolto con poco entusiasmo la richiesta del budget del nuovo ...

Rivoluzione a Rai1 - Giletti fa fuori Fazio nel valzer dei conduttori : Gennaio non è un mese qualunque per chi fa televisione. Si devono gettare le basi per la nuova stagione. Lo sanno bene a viale Mazzini e a Cologno Monzese. A Rai1 c'è un problema,...

Freccero alla guida di Rai 2 prepara la Rivoluzione : 'Riporto Luttazzi in tv' : Il ' titolo demenziale ', come l'ha chiamato Freccero, diventerà Povera Patria : condotto da Annalisa Bruchi ,si occuperà di economia e politica. Addio a Luca e Paolo: il PD all'attacco ' Mi ...

Rai 2 : la Rivoluzione di Carlo Freccero. Le novità e i programmi cancellati : Rai2 “La Rai ha un punto debole: l’approfondimento delle notizie del giorno. E’ una lacuna che deve essere colmata subito“. Questo è uno degli obiettivi principali che si è posto Carlo Freccero, direttore della seconda rete Rai. Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, l’uomo ha parlato di come intende impostare il palinsesto del canale e, pur avendo dei limiti dettati dalla scadenza del suo mandato e ...

Rivoluzione Raidue : così parlò Carlo Freccero : Che cosa ha detto il neo direttore Carlo Freccero sui programmi di RaidueChe cosa ha detto il neo direttore Carlo Freccero sui programmi di RaidueChe cosa ha detto il neo direttore Carlo Freccero sui programmi di RaidueChe cosa ha detto Carlo Freccero sui programmi di RaidueÈ stata una conferenza show, all’insegna del “niente mandato a dire”, in perfetto stile Freccero «Il Vaticano, e in particolar il cardinal Bertone, ha ...

Rivoluzione a Rai 2 - l'annuncio di Freccero a 17 anni dall'editto bulgaro : Il neo direttore: "Voglio riportare Luttazzi in tv. Che servizio pubblico sarebbe sennò?". Tra le altre novità Alessandro...

RaiDue - Carlo Freccero pensa già alla sua Rivoluzione : ecco quali programmi verranno probabilmente cancellati - e quale serie sarà “rubata” a RaiUno : Carlo Freccero è un fiume in piena e la mattina successiva alla sua nomina da direttore di Rai2 ha fissato subito la prima riunione. Il dirigente, con un curriculum ricco di esperienze nazionali e internazionali, ha deciso di mettere mano al palinsesto. Cambiare collocazione ai programmi, cancellarne altri e tentare il colpaccio: come scrive La Stampa vorrebbe “rubare” a Rai1 The Good Doctor, la serie con protagonista Shaun Murphy, ...

Uomini e Donne in prima serata?/ Maria De Filippi pronta alla Rivoluzione : nuove idee da febbraio - IlSussidiario.net : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Federico Rubini pronto a tornare in studio non per Teresa Langella ma per il trono...

