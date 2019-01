Maria Chiara Carrozza | La Normale a Napoli era un' opportunità anche per Pisa | un

Giuseppe Conte - gli amici russi e Mariachiara Ricciuti : la spy story che preoccupa palazzo Chigi : Una spy story italo-russa a palazzo Chigi turba i sonni di Giuseppe Conte, sempre più terrorizzato da tutto quello che ruota attorno a lui. Dopo gli audio imbarazzanti di Rocco Casalino, sui morti di ...

Maria Elena Boschi - la dichiarazione d'amore : 'La corteggerei' - chi ha perso la testa per l'ex ministra : 'Ah, Maria Elena Boschi : la donna che se fossi etero corteggerei'. A perdere letteralmente la testa per la deputata del Pd è Robertino D'Antoni , il parrucchiere delle dive in senso lato. Politica, cultura, giornalismo, musica e tv e cinema, tutte le più grandi star italiane sono passate sotto le sue sapienti mani. Ad Antonello Piroso per la Verità ammette il suo debole per la ex ...

La spia russa Maria Butina si è dichiarata colpevole di aver cospirato contro gli Stati Uniti per conto della Russia : Maria Butina, la spia russa arrestata lo scorso luglio negli Stati Uniti e sospettata di avere tentato di influenzare le politiche statunitensi verso la Russia, si è dichiarata colpevole di aver cospirato contro gli Stati Uniti per conto del governo russo. La

Chiara Martegiani - chi è l’attrice compagna di Valerio Mastandrea che ha iniziato da “Amici” di Maria De Filippi : “Per fortuna sono stata eliminata da Amici”. Parola di Chiara Martegiani, 31 anni, figlia di dentisti riminesi, attrice. In queste ore anche il web e i social si stanno accorgendo della bellezza acqua e sapone, e dalla classe attoriale, della compagna dell’attore Valerio Mastandrea (46 anni) che l’ha voluta protagonista del suo esordio alla regia, in Concorso al Torino Film Festival, Ride. Solo che Marchegiani ha già una discreta carriera alle ...

Maria De Filippi fa una dichiarazione choc sullo scandalo Sara Affi Fella : Maria de Filippi su Sara Affi Fella: “Non mi fido più di nessuno” Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi è tornata a parlare nuovamente di Sara Affi Fella e dello scandalo che aveva travolto il suo Trono ormai due mesi fa. Le menzogne dell’ex fidanzata di Luigi Mastroianni sembrerebbero aver traumatizzato enormemente la conduttrice di Amici, tanto che, dopo che Gianni e Tina hanno rivelato uno strano ...

Chiara Ferragni e il piccolo Leone come Maria e Gesù in un murale a Milano : Chiara Ferragni e il piccolo Leone come Maria e Gesù bambino. È l'ultima provocazione di Tvboy, lo street artist noto al grande pubblico per aver realizzato un murales di...

È morta Mariasilvia Spolato - la prima donna italia a dichiararsi gay : Una vita di alti e bassi, come una barca nella tempesta, ma sempre coerente, rinnegandosi mai. E' questa la storia di Mariasilvia Spolato, morta nei giorni scorsi all'età di 83 anni in una casa di riposo di Bolzano: laureata con 110 e lode, è stata docente universitaria di matematica. Nel 1972 è stata la prima donna in italia a fare coming out e a perdere poi tutto, la compagna, il lavoro e i legami familiari.E' finita per ...

È morta Mariasilvia Spolato - la prima donna italiana a dichiararsi pubblicamente lesbica : È morta Mariasilvia Spolato, attivista dei diritti LGBT e considerata la prima donna a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità, durante una manifestazione femminista a Roma, l’8 marzo del 1972. La notizia è stata data oggi ma Spolato è morta il

