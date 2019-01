Il TAR del Lazio annulla la mega-multa anche a Wind Tre La palla torna all’AGCOM

Parla pentito della jihad : "Voglio eviTARe un esercito di kamikaze in Italia" : Ha raccontato molti retroscena su persone vicine al terrorismo islamico, e ha fatto scattare il blitz dei Carabinieri in...

Terrorismo - pentito della jihad fa scatTARe blitz : 8 fermi. "Rischiate un esercito di kamikaze in Italia" : Tratta di migranti dalla Tunisia e apologia dell'Isis anche su Facebook. I Ros: "Concreta minaccia alla sicurezza nazionale"

Oroscopo del 10 gennaio : SagitTARio in viaggio - incertezze per l'Acquario : L’Oroscopo del giorno 10 gennaio 2019 anticipa varie novità per i segni zodiacali. Sarà un giovedì con molte incombenze e impegni importanti soprattutto per Gemelli e Bilancia. Più relax e pochi pensieri per Cancro e Ariete ma bisognerà fare attenzione agli imprevisti. Numerosi gli impegni da portare avanti anche per il Capricorno. Scopriamo, allora, cosa riservano le stelle ai vari segni per la giornata di domani. Relax per Ariete, Toro ...

La voce della Politica Braia : filiere agroalimenTARi e marchio collettivo - strategia vincente : Intervento dell'assessore regionale alle Politiche agricole e forestali alla presentazione del marchio "Io Sono Lucano" tenutosi a Matera questa mattina "L'aggregazione è il valore principale della ...

I capigruppo M5s scrivono ai parlamenTARi per prevenire le accuse di verticismo : "Per le Europee abbiamo bisogno del vostro prezioso contributo" : Operazione inclusione. I big M5s questa volta vogliono prevenire le accuse di troppo decisionismo e verticismo ricevute in questi mesi da deputati e senatori e con una mail, firmata dai capigruppo, chiedono aiuto per la stesura del programma delle elezioni Europee che deve essere- viene sottolineato - nel rispetto dei Trattati. "Ci siamo - si legge - è finalmente arrivato il momento di affrontare tutti insieme la nuova sfida che ci ...

Serotonina - cos’è l’ormone della felicità (e come aumenTARlo) : Favorisce il sonno, migliora l’appetito e ci regala il buonumore, questi sono solo alcuni fra i benefici della Serotonina, una molecola conosciuta anche con il nome di ormone della felicità. Si tratta di un neurotrasmettitore che favorisce l’invio di messaggi chimici fra le cellule nervose. La Serotonina viene prodotta dalle cellule nervose e si trova i grande quantità nel tubo digerente, dove regola i movimenti intestinali, possiamo ...

Assistenza saniTARia e turbe della psiche : Grazie a questa encomiabile istituzione e agli straordinari progressi della scienza, tutti noi siamo protetti da gran parte delle patologie che in un passato non lontano decimavano la popolazione. L'...

Huawei pronta a riconquisTARe la fiducia dei consumatori e ci spiega i piani dell’azienda per il 2019 : Tramite una lettera scritta da Richard Yu, CEO di Huawei, veniamo a sapere quali sono i piani del colosso cinese per il 2019. L'articolo Huawei pronta a riconquistare la fiducia dei consumatori e ci spiega i piani dell’azienda per il 2019 proviene da TuttoAndroid.

QaTAR viola diritti umani : giocatore della Finlandia non scende in campo : La Finlandia, al 58/mo posto nel ranking, non si è mai qualificata per la fase finale della Coppa del Mondo. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma ...

Foto e trama de Le Regole del Delitto Perfetto 5×09 - dall’omicidio Miller a Gabriel Maddox bambino con tante guest sTAR : Si intitola Don't Go Dark on Me l'episodio de Le Regole del Delitto Perfetto 5x09 che apre la seconda parte di stagione del legal thriller di Pete Nowalk, che aveva lasciato il pubblico nel finale autunnale con l'ennesimo omicidio da occultare e la scoperta dell'identità di Gabriel Maddox su cui si è giocata tutta la prima parte. Dopo che le due linee temporali si sono incrociate nell'ottavo episodio con i fatti ambientati nel giorno del ...

Dopo aver visto Beyoncé canTARe al compleanno della madre - vorrai solo lei a farti gli auguri : Happy Birthday to Tina The post Dopo aver visto Beyoncé cantare al compleanno della madre, vorrai solo lei a farti gli auguri appeared first on News Mtv Italia.

Oroscopo dell'amore single con affinità - 11 gennaio : SagitTARio vincente - Ariete grintoso : L'Oroscopo dell'amore dei single dedicato alla giornata di venerdì 11 gennaio punta il dito sui sentimenti, aprendo gli orizzonti di ciascun segno zodiacale per creare nuove coppie. I transiti planetari sono favorevoli in particolar modo per l'Ariete, il Cancro, il Leone e l'Acquario. Anche il Sagittario se la cava alla grande, "acciuffando" la fortuna per i capelli. Oltre alle possibilità di conquista dei segni zodiacali, daremo delle dritte ...

WWF - “Il maltempo porta a riva vittime delle reti" rinvenute19 TARTARughe Caretta caretta : Era già accaduto due anni fa, in questo stesso periodo dell’anno: allora le tartarughe coinvolte furono nove, tutte della specie caretta caretta, otto delle quali (88,9%) morte, tutte trovate sulle spiagge abruzzesi nella giornata del 7 gennaio. Quest’anno il fenomeno si è ripetuto, con numeri ancora peggiori: nella prima settimana del 2019, più esattamente dal 4 al 6 gennaio, segnalate da privati cittadini e dal personale ...

Allarme saniTARio : "Il delfino spiaggiato potrebbe essere venduto come tonno ma è pericoloso per la salute" : E' giallo a Torre Rinalda, marina leccese, per la sparizione di una carcassa di delfino trovata sulla spiaggia e subito trafugata. L'assessore all'ambiente del Comune di Lecce Carlo Mignone, si sfoga: "Sono stato avvisato da gente del posto che il corpo del cetaceo è stato sapientemente tagliato, si