Il mister non conta un tubo? Ecco chi sono i match analyst e quanti ne ha Max Allegri

mister - dove vai se il tattico non ce l'hai? : "Con i ritmi di oggi i tecnici diventano 'vecchi' in fretta, hanno troppe cose da seguire e in un anno fanno solo un paio d'ore di aggiornamento in occasione della Panchina d'oro. Voi dovete essere i ...

Non si presenta al matrimonio - un morto carbonizzato nella sua auto : mistero fitto : Un cadavere carbonizzato senza identità trovato in una vettura bruciata a Salemi (Trapani), una persona scomparsa e un...

Il 28 dicembre 2015 moriva Lemmy Kilmister - il frontman dei Motörhead che non smetteva di suonare : Probabilmente è ancora lì a sorseggiare whiskey, fumare una sigaretta e imbracciare il suo basso mentre compone un nuovo brano, ma quando si venne a sapere che il 28 dicembre 2015 moriva Lemmy Kilmister, frontman dei britannici Motörhead, fu difficile per tutti immaginarlo esanime senza la sua musica a fargli da colonna sonora. Al secolo Ian Fraser Kilmister, aveva firmato capolavori come Ace of spades, Orgasmatron, We are Motörhead e aveva ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia misteriosa su Instagram : “Non volete sorprese?” : Uomini e Donne, Raffaella Mennoia parla di novità in arrivo Novità in arrivo a Uomini e Donne? Raffaella Mennoia oggi ha suscitato la curiosità dei fan pubblicando alcune foto su Instagram. Consapevole o meno del fatto che avrebbe incuriosito gli amanti del programma, ha resistito comunque qualche ora prima di tornare sull’argomento. Nel frattempo i […] L'articolo Uomini e Donne, Raffaella Mennoia misteriosa su Instagram: “Non ...

Roma - il mistero della 17enne suicida. La mamma a Chi l'ha visto : 'la descrizione dell'autopsia non è di mia figlia' : Era il giorno di San Valentino dell' anno scorso quando è stato ritrovato il corpo in fin di vita di Laura , una ragazza di 17 anni con il sogno di diventare uno chef. Nonostante le indagini, le ...

Scoperta una misteriosa caverna sotterranea in Canada : non è mai stata esplorata e nasconde ‘segreti’ millenari : Restano segrete le coordinate della grotta sotterranea trovata in Canada. In particolare nel Wells Gray Provincial Park (British Columbia), il Ministero delle Risorse Nazionali del Paese ha Scoperta una caverna sotterranea dove l’uomo potrebbe non aver mai messo piede. E’ una grotta inesplorata che è rimasta per molto tempo “nascosta” sotto le nevi perenni che caratterizzano questa parte del mondo. Non si sa con precisione dove sia la ...

Roma - Monchi : 'Di Francesco? Non pensiamo al mister. Su Schick in panchina e Pallotta...' : Il ds della Roma Monchi ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Genoa: 'Di Francesco si gioca il posto? No, ci giochiamo i tre punti e non dobbiamo pensare all'allenatore, ci serve una vittoria e provare a risalire la classifica. ...

Irama beccato con una mora misteriosa : la De Lellis su IG preferisce non rispondere ai fan : C'è già aria di crisi tra la bella Giulia De Lellis e il cantante Irama? A mettere un po' di tensione tra i fan di questa nuova coppia che sta letteralmente spopolando sul fronte social è stato il settimanale 'Chi' diretto da Alfonso Signorini, il quale nell'ultimo numero, all'interno della rubrica 'Pillole di gossip' ha avanzato l'ipotesi secondo la quale il cantante recentemente sarebbe stato paparazzato in compagnia di una ragazza misteriosa ...

Claudio Gioè in Rosy Abate 2? mistero sul ritorno di Ivan Di Meo ma non sul boss Davide Devenuto : Claudio Gioè in Rosy Abate 2? Sembra che il sogno del pubblico di Canale 5 stia per realizzarsi e che l'amato Ivan di Meo di Squadra Antimafia possa tornare proprio nello spin off dedicato alla regina di Palermo. Mediaset ha annunciato i suoi palinsesti invernali confermando la messa in onda di Rosy Abate 2 da febbraio, molto probabilmente dal 17 febbraio, salvo cambiamenti, e le prime voci parlano proprio del ritorno di Di Meo. Chi ha ...

Michela Magalli ricoverata in ospedale ma non c’è la diagnosi : ‘Finirò a Malattie misteriose’ : Serie difficoltà per la bella Michela Magalli: la figlia del celeberrimo Giancarlo, uno dei volti Rai più riconoscibili in assoluto oggi giorno, è stata ricoverata in ospedale a causa di un problema di salute che, come dice lei, magari non è mortale ma non è nemmeno simpatico. Michela sta facendo dentro e fuori dal Policlinico Gemelli perché non si sente bene ma non ha ancora nemmeno una diagnosi, come ha svelato lei stessa attraverso Instagram. ...

Sandro Mayer - il clamoroso mistero sulla morte. La figlia Isabella a Pomeriggio 5 : 'Non è come avete detto' : L'ultimo mistero di Sandro Mayer . Il direttore di DiPiù e giurato di Ballando con le stelle è scomparso a Milano dopo una 'improvvisa, brutta infezione', ha spiegato la figlia Isabella Mayer a ...

J-Ax - il mistero a Striscia la Notizia : la foto lo tradisce su Instagram - c'è qualcosa che non torna : Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce J-Ax . O almeno sembrerebbe. Il rapper sarebbe stato 'attenzionato' dal tg satirico di Canale 5 dopo le dichiarazioni di Fedez , poi smentite, sulle fine ...

J-Ax - Fedez e la frase misteriosa : 'Dopo il live di San Siro ho scoperto cose non piacevoli' : La loro ultima collaborazione ha prodotto il singolo Italiana , uno dei tormentoni dell'ultima estate. Poco dopo la pubblicazione del singolo, Fedez e J-Ax hanno deciso di interrompere il loro ...

Fedez e il mistero dell'addio con J-Ax : "Ho scoperto cose non piacevoli dopo San Siro" : L'addio tra Fedez e J-Ax rimane avvolto dal mistero. dopo il concerto-evento del primo di giugno a San Siro i due si sono separati professionalmente e umanamente. Cosa sia successo non si sa e in tutti questi mesi i diretti interessati hanno sempre glissato sull'argomento. E anche quando sono stati chiesti lumi a Fedez circa il mancato invito a J-Ax al matrimonio con Chiara Ferragni, nulla è trapelato.Oggi, in occasione dell"evento "Vanity Fair ...