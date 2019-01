F1 – Sessione di allenamento intensa e curiosa per Ricciardo | Daniel si prepara alla

Slittino - tredici gli atleti convocati per la Sessione di allenamento in programma a Bressanone : Gruppo sempre più folto, sabato 17 si alleneranno in tredici sulla pista di Bressanone Gruppo sempre più folto per il direttore tecnico Armin Zöggeler e gli allenatori della squadra di Slittino su pista naturale Anton Blasbichler e Stefan Gruber. Sono tredici, infatti, gli atleti convocati per una nuova sessione in programma, come di consueto, al Palaghiaccio di Bressanone, sabato 17 novembre. Si tratta di Florian Clara, Stefan Federer, ...