Australian Open stregati Già eliminato Arnaboldi

Australian Open 2019 - come vederli in tv e streaming. Il palinsesto completo : Sta per prendere il via il primo torneo del Grande Slam dell’anno: gli Australian Open, a Melbourne, sono il primo grande evento che caratterizzerà il 2019 del tennis mondiale. Nel tabellone di singolare maschile partirà da testa di serie numero 1 Novak Djokovic (Serbia), mentre nel tabellone femminile la stessa sorte toccherà a Simona Halep (Romania). I detentori del titolo, però, sono Roger Federer (Svizzera) e Caroline Wozniacki ...

Australian Open 2019 : le favorite. Dalle Williams a Halep e Wozniacki - regna l’incertezza sul primo Slam dell’anno : Caroline Wozniacki torna in Australia senza più l’etichetta di ex numero uno del mondo senza Slam: il suo primo l’ha conquistato proprio lo scorso anno, in una finale che sembrava aver dato due definitivi destini ad altrettante carriere. La danese, per un mese, al top del ranking WTA ci è tornata per un mese, ma non è riuscita a mantenere la costanza necessaria per restare in cima, vincendo solo a Eastbourne e Pechino. Al contrario, ...

Qualificazioni Australian Open : Jasmine Paolini fuori al primo turno : Qualificazioni Australian Open: Jasmine Paolini non entrerà nel tabellone principale, sconfitta oggi dalla Kudermetova Jasmine Paolini è stata eliminata dalla Kudermetova al primo turno delle Qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2019, in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli Australiana. Mercoledì tocca alle altre 4 azzurre in tabellone: Anastasia Grymalska, Martina Di ...

Australian Open 2019 : Roger Federer e quei record ancora da raggiungere : Il 2019 di Roger Federer è cominciato subito con una vittoria. Il campione di Basilea ha trascinato la sua Svizzera nel secondo successo consecutivo alla Hopman Cup. A Perth il numero due del mondo ha mostrato di essere in ottima condizione e si presenterà agli Australian Open con l’obiettivo di conquistare il suo 21esimo Slam della carriera. Questa potrebbe anche essere l’ultima volta dello svizzero a Melbourne. Infatti Federer ha ...

Australian Open - Rafa Nadal risponde presente : “non ho dolori - ci sarò” : Rafael Nadal sarà presente agli Australian Open, il tennista spagnolo sembra aver superato i problemi muscolari alla coscia sinistra Rafael Nadal mostra fiducia dopo il rientro nel Fast4 a Sydney, evento esibizione nel quale il team Resto del Mondo (al fianco dello spagnolo c’era il canadese Milos Raonic) si è imposto di misura sull’Australia (Nick Kyrgios e John Millman). Il 32enne mancino di Manacor ha infatti sottolineato di ...

Australian Open 2019 : i favoriti. Il duello annunciato è Djokovic-Federer - ma sono possibili delle incursioni : Si avvicina il tempo degli Australian Open 2019, prima prova del Grande Slam che il calendario tennistico propone in questo nuovo anno. Melbourne è pronta a offrire il suo solito spettacolo popolare al mondo, mentre sul campo si comincia a delineare il quadro dei favoriti e di coloro che possono scalzarli improvvisamente nelle gerarchie. Andiamo a scoprire meglio chi ha più possibilità di far bene nel torneo. Roger Federer è il vincitore delle ...

proseguono tra le bizze del meteo i tornei di tennis a Sydney, con la nostra Camila Giorgi e ad Auckland dove è impegnato Matteo Berrettini.

Qualificazioni Australian Open 2019 : Luca Vanni unico italiano al 2° turno : Il 33enne di Castel del Piano, che si è aggiudicato con un doppio 6-4 l'incontro, se la vedrà al secondo turno contro l'ucraino Sergiy Stakhovsky, numero 133 del mondo. Subito fuori, invece, ...

Tennis - Australian Open 2019 : Andrea Arnaboldi sconfitto in due set dallo spagnolo Martinez : Andrea Arnaboldi saluta subito Melbourne dopo essere stato sconfitto nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open. Il Tennista lombardo si è arreso con un doppio 6-3 allo spagnolo Pedro Martinez, numero 160 del mondo, in un’ora e mezza di gioco. L’azzurro ha due palle break in apertura di primo set, ma non riesce a sfruttarle. Nel quinto game Arnaboldi perde il servizio, ma arriva l’immediato controbreak del ...

Qualificazioni Australian Open – Paolini si ferma al primo turno - l’azzurra ko in 3 set : Jasmine Paolini si ferma al primo turno delle Qualificazioni degli Australian Open: l’azzurra ko in tre set Sono iniziate le Qualificazioni del primo Slam della stagione di tennis: in campo tanti campioni a caccia di un posto nel main draw degli Australian Open. Nella notte italiana è scesa in campo anche l’azzurra Paolini, che però si è dovuta fermare al primo turno delle Qualificazioni. La tennista italiana è stata mandata al ...

Qualificazioni Australian Open – Quanti azzurri in campo : Caruso ko - a Vanni il derby italiano : Tanti azzurri in campo a Melbourne per le Qualificazioni degli Australian Open: tutti i risultati dei match italiani E’ tempo di Qualificazioni sui campi in cemento di Melbourne: tante le sfide disputate nella notte italiana con diversi tennisti azzurri in campo per le Qualificazioni degli Australian Open. Giornata amara per Moroni, Quinzi e Caruso: i tre azzurri sono stati sconfitti rispettivamente da Jung, Kecmanovic e Otte. Moroni ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Jasmine Paolini sconfitta in rimonta dalla russa Kudermetova : Non iniziano bene per l’Italia le Qualificazioni femminili degli Australian Open 2019. Al primo turno Jasmine Paolini è stata sconfitta in rimonta dalla russa Veronika Kudermetova, numero 111 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 4-6 6-1 6-3 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Paolini perde subito il servizio in apertura di match, ma riesce ad ottenere il controbreak nel quarto gioco. E’ un primo set ...

