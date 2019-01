Al Teatro delle Api di Porto Sant' Elpidio | sabato 12 | in scena lo spettacolo

Inaugura a Reggio Emilia la Casa delle Storie del Teatro dell'Orsa : I musicisti Gaetano Nenna e Claudia Catellani, storici collaboratori del Teatro dell'Orsa, eseguiranno brani tratti da alcuni fortunati spettacoli della Compagnia. Sabato 12 gennaio, dalle 17 alle 24.

Montone " Sul palco del Teatro San Fedele 'L'archivio delle anime. Amleto'. Sabato 12 gennaio lo spettacolo di Naira Gonzalez e Massimiliano ... : Insomma, uno di quei rari spettacoli di suprema bellezza e intelligenza a tutti i livelli, per la drammaturgia, lo straordinario talento dell'attore, l'estrema cura in ogni passaggio, che pare ...

Amici e divi per la notte delle Ladyvette - e il Teatro Off Off diventa il tempio dello swing : La bellezza è donna. E di belle donne l'altra sera, al Teatro Off Off di via Giulia, nel cuore di Trastevere, se ne sono viste tante per il concerto delle Ladyvette. Il trio swing ha portato in scena ...

Teatro LEONARDO SCIASCIA di CHIARAMONTE GULFI Stagione 2018-2019 Con la passione de La Signora delle Camelie : ... e con Carlo Greco Costumi Accademia Costume Moda, Roma 1964 Musiche Mario Incudine Luci Luigi Ascione INFORMAZIONI TEATRO LEONARDO SCIASCIA Corso Umberto " CHIARAMONTE GULFI Gli spettacoli hanno ...

Teatro GARIBALDI ENNA Con La Signora delle Camelie entra nel vivo la stagione del Teatro Garibaldi di Enna : ... pièce ispirata al celebre romanzo di Alexander Dumas figlio, firmata dal regista veronese Matteo Tarasco , già affermatosi con spettacoli diretti e commissionati dall'Istituto Nazionale Dramma ...

Al Teatro Massimo in difesa delle donne vittime di violenza : Donna Impresa di Confartigianato in difesa delle donne vittima di violenza. Domani sulla scalinata del Teatro Massimo per deporre un fiore per vittime

Sharewood - domenica 25 al Teatro delle Arti per C'Era una Volta. : Vita vera, fantasia e social. Mondo reale e virtuale si mescolano nel nuovo appuntamento targato C'Era una Volta , settima edizione della rassegna di spettacoli ideata dalla Compagnia dell'Arte , e realizzata con il sostegno del Teatro delle Arti . Cosa combineranno insieme il gatto e la volpe, Trilli, Grimilde, Malefica e Turchina? Tutte le ...

Tuscania - Teatro Rivellino : 'La signora delle camelie' Sabato 24 Novembre : Una scelta di qualità da parte di AS Spettacoli, che attraverso l'impegno del direttore artistico Alessandro Rossi, si ripropone di portare in scena una vasta e forbita offerta culturale. Ruben ...

Gli anni di 'Piombo' del Teatro delle quisquilie al San Marco di Trento : Gli insegnanti possono ancora prenotare le proprie classi per entrambi gli spettacoli compilando il form che trovano sul sito www.teatrosanMarco.it alla pagina La scuola va a teatro La cittadinanza ...

Rocco Casalino e il video delle polemiche - il Teatro lo smentisce : 'Estranei alla vicenda' : Rocco Casalino non stava recitando. Il Centro teatro attivo di Milano sede del video, risalente a più di 10 anni fa , in cui il portavoce del premier dice 'vecchi e down mi fanno schifo' smentisce ...