affaritaliani

: Voto in Piemonte, trionfo Lega E così il Pd scomparirà al Nord - Affaritaliani : Voto in Piemonte, trionfo Lega E così il Pd scomparirà al Nord - SOL_CRI_Giaveno : Anche questa epifania poche caramelle ?? ? In un minuto puoi fare una buona azione e supportare le attività della… - pier_birra : RT @FabrizioDalCol: @chiossi_manuela Vuole andare contro il decreto sicurezza? si accomodi pure. In Piemonte la sinistra è un flop quotidia… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Il 2019 è l'anno di importanti elezioni, un test sia per il governo gialloblu sia per le forze di opposizione. Il prossimo 26 maggio, però, non si voterà solo per il rinnovo del Parlamento europeo ma le urne si apriranno anche in due Regioni... Segui su affaritaliani.it