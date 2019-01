Oroscopo 11 gennaio | Cancro in tensione | Bilancia in conflitto | Pesci determinato

Oroscopo Paolo Fox di domani : previsioni mercoledì 9 gennaio : Paolo Fox, Oroscopo del 9 gennaio: previsioni di domani segni di Acqua Per conoscere il volere delle stelle e quali pianeti sorrideranno cammin facendo, basta consultare l’Oroscopo domani di Paolo Fox con le previsioni del 9 gennaio (tratte in parte dalla sua app) partendo dai segni di Acqua. CANCRO: Saturno continua a essere una palla al piede non indifferente. Saranno rallentati solo per questo motivo. Dovranno compiere delle scelte ...

Oroscopo di giovedì 10 gennaio con stelline : nuovi amori per Scorpione e Capricorno : L'Oroscopo del giorno 10 gennaio 2019 è arrivato, ben disposto a dare assistenza sul giovedì di prossimo arrivo. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Partiamo come sempre col dare una breve infarinatura alla situazione generale: ansiosi di sapere quali sono i segni fortunati di mercoledì? Certi della risposta affermativa, senza tergiversare oltre iniziamo ...

Oroscopo dell'amore single con affinità - 11 gennaio : Sagittario vincente - Ariete grintoso : L'Oroscopo dell'amore dei single dedicato alla giornata di venerdì 11 gennaio punta il dito sui sentimenti, aprendo gli orizzonti di ciascun segno zodiacale per creare nuove coppie. I transiti planetari sono favorevoli in particolar modo per l'Ariete, il Cancro, il Leone e l'Acquario. Anche il Sagittario se la cava alla grande, "acciuffando" la fortuna per i capelli. Oltre alle possibilità di conquista dei segni zodiacali, daremo delle dritte ...

Astri e Oroscopo del 10 gennaio : fortuna per l'Ariete e il Cancro : L'oroscopo della giornata di 10 gennaio punta i riflettori sulla fortuna, prediligendo alcuni segni dello Zodiaco e rendendo le attività più complesse per altri. Come sarà l'amore, la fortuna e il lavoro nelle previsioni astrologiche dedicate alla giornata di giovedì, ricca di impegni? Buona la carica energetica dell'Ariete, il Sagittario è ottimista e il Leone riparte alla grande, pronto a mettersi in gioco. La fortuna pronostica il suo ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 8 gennaio : Toro un po' nervoso - e gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni di oggi, 8 gennaio: Acquario un po' nervoso mentre il Toro... ecco le rivelazioni segno per segno

Oroscopo martedì 8 gennaio : Bilancia con ottimismo - bene l'amore per Sagittario : Al termine delle festività natalizie, inizia un periodo difficile ed intenso per molti segni zodiacali, soprattutto a causa del ritorno a scuola e al lavoro. Scopriamo di seguito l'Oroscopo di martedì 8 gennaio segno per segno per sapere per chi la giornata di oggi sarà all'insegna della positività e delle buone notizie. Previsioni Oroscopo 8 gennaio: dall'Ariete alla Vergine Ariete: finalmente ritroverete un po' di ottimismo, soprattutto in ...

Oroscopo del giorno 9 gennaio : Bilancia in affanno - impegni per la Vergine : L’Oroscopo del giorno 9 gennaio 2019 si prevede pieno di scelte importanti per molti dei segni zodiacali. Questioni di lavoro spinose aspettano Ariete e Cancro mentre per Bilancia e Scorpione sarà fondamentale risolvere una questione di cuore. Toro e Gemelli, invece, dovranno cercare di risparmiare tutta l’energia. Vediamo quali sono le previsioni degli astri per i 12 segni per la giornata di mercoledì. impegni per Ariete e Vergine Le previsioni ...

Oroscopo di domani 9 gennaio con classifica : eros e fortuna al Leone - intoppi per l'Ariete : L'Oroscopo di domani 9 gennaio 2019 porta in primo piano l'arrivo in grande stile della Luna in Pesci. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in amore e nel lavoro a metà settimana? Senz'altro, il transito sopracitato favorisce i rapporti sentimentali: in primo piano quindi, visto l'ottimo cielo astrale, coloro nativi in Gemelli e Leone. A dare compagnia ai fortunatissimi segni appena citati, Toro e Vergine, entrambi valutati in ...

Oroscopo mercoledì 9 gennaio : Luna in Pesci - Capricorno 'sottotono' : L'Oroscopo del giorno 9 gennaio 2019 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali di mercoledì. In questo frangente ad essere valutati saranno i soli simboli astrali compresi nella sestina da Bilancia fino a Pesci. Allora, curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del 9 gennaio? Come da titolo, il periodo cadrà "a fagiolo!" per i simpatici amici nativi dei Pesci: il sensibile segno d'acqua avrà a favore la ...

Oroscopo 10 gennaio : Gemelli in difficoltà - giornata importante per Sagittario - Pesci top : gennaio è ormai iniziato da un po' e molti segni dello zodiaco sono alle prese con nuovi progetti lavorativi e non solo. Diverse sono le novità che la giornata di giovedì 10 gennaio riserverà. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: la settimana non è partita al top per i nati sotto il vostro segno, ma a metà settimana pare che la situazione migliorerà. Vi state impegnando molto per ...

Oroscopo del 9 gennaio : Ariete disteso - Scorpione nervoso : Mercoledì 9 gennaio sarà una giornata particolare per i segni dello Zodiaco: il Cancro si sentirà un po' indisposto e la Bilancia si dimostrerà innervosita, mentre il Leone avrà un leggero calo della considerazione personale, con l'Acquario che pretenderà invece un rinnovamento sulle amicizie. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: finalmente a lavoro avrete dei momenti di distensione e, perché no, anche di complicità con i colleghi. Questo ...