Omicidio Marco Vannini | il pg | “Tutta la famiglia va condannata | il ritardo dei soccorsi

(Di martedì 8 gennaio 2019) Per la morte didev’esseretutta laCiontoli. Lo ha chiesto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Vincenzo Saveriano al termine della requisitoria del processo di secondo grado. Saveriano ha chiesto una pena di 14 anni per l’accusa divolontario in concorso., 20 anni, è morto alle 3,10 del 18 maggio 2015 a casa dei Ciontoli, a Ladispoli, a causa di un colpo d’arma da fuoco partito accidentalmente. Per ore tuttavia – per la Procura – i familiari di Ciontoli non chiamarono i. In ogni caso in primo grado il solo Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina militare e padre della fidanzata di, era stato condannato a 14 anni pervolontario, mentre la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico furono condannati a 3 anni perché la Corte d’assise ...