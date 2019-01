Lucia Annunziata nuovo ospite fisso del TgZero di Radio Capital

Mezz'ora in più 9 dicembre 2018 : Salvini e Martina ospiti di Lucia Annunziata : ... dati, numeri, persone, impronosticabili forse solo un anno fa che confermano il successo della politica 'asggressiva' del suo leader in seno al Governo con i 5 Stelle. Il candidato alla Segreteria ...

Lucia Annunziata : età - altezza - peso - marito - figlia : Lucia Annunziata è una giornalista e scrittrice italiana. Dopo aver concluso i suoi studi universitari, è laureata in Filosofia, Lucia Annunziata ha lavorato come insegnante alle scuole medie di Teulada, in Sardegna. Il grande salto professionale è arrivato alla fine degli anni Settanta, con l’esordio come giornalista professionista. Da allora, la carriera del futuro volto femminile del giornalismo italiano è stata un crescendo di soddisfazioni ...