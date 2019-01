Lavoro | stress da rientro? Si combatte col cibo | i consigli della startup

Quanto è stressante il Lavoro dell’insegnante? : (foto: Getty Images) Sono tempi duri per chi lavora nelle scuole. È un’affermazione che non stupisce più nessuno, visti gli innumerevoli casi di umiliazioni, violenze e soprusi che hanno la scuola come scenario e che le cronache riportano ogni giorno. La professione dell’insegnante e del dirigente scolastico rientra a pieno titolo tra quelle considerate logoranti e a rischio di sfociare nella sindrome da burnout, quello stato di demotivazione e ...

Oroscopo per la Bilancia nel 2019 : il Lavoro porterà stress e stanchezza : Il nuovo anno sarà migliore di quello appena trascorso ma, non ancora, quello della svolta. Sarà un 2019 pieno di verifiche, chiusure e rallentamenti ma ciò non deve spaventarvi perché servirà a preparare al meglio il terreno per un futuro più fertile. L'unico modo che hanno i pianeti per far comprendere ai Bilancia la "strada maestra" è quello di proporre nel cammino gioie e dolori, oneri ed onori, riuscite e fallimenti. In questo anno gli ...

Maltrattamenti a scuola - non bastano le telecamere. Va valutato il Lavoro (e lo stress) degli insegnanti : L’ultimo caso riportato dalle cronache riguarda un asilo di Pero, vicino Milano, dove un maestro maltrattava i bambini. Il governo in carica punta molto sull’efficacia delle telecamere di sorveglianza installate negli istituti. Ma oltre ai Maltrattamenti fisici vanno considerati quelli psicologici, gli atteggiamenti potenzialmente traumatici da parte di insegnati della scuola dell’obbligo: si tratta di una casistica meno evidente e clamorosa, ma ...

Imperfezioni del volto : per l’88% generano imbarazzo - stress e problemi sul Lavoro. Ecco i rimedi più efficaci : “Come fa quell’attrice ad essere sempre così perfetta? Quale sarà il suo segreto”? Chissà quante volte ci siamo fatti queste domande, magari proprio mentre guardavamo l’ultimo divo di Hollywood al cinema, in televisione, o semplicemente in una fotografia. Un volto luminoso, levigato, ed una pelle invidiabile, sempre liscia e perfetta. È così che siamo abituati a vedere le celebrità. E spesso, proprio per imitarle, ed avere un viso sempre in ...

Torinesi troppo stressati per le difficoltà economiche e il Lavoro : Può sembrare incredibile, visto il dibattito di questi ultimi giorni, ma non è la Tav la questione a cui i Torinesi pensano di più e che causa in loro più stress. Messa da parte la politica e le ideologie, infatti, nella vita quotidiana chi vive sotto la Mole si dichiara insoddisfatto, troppo stressato e sottoposto a un carico di pressioni che arrivano a incidere sulla salute e ...