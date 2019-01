Inter | problemi con i voli | Icardi non è rientrato a Milano

'Amici' - Problemi di salute per Biondo : "Devo sottopormi ad un Intervento" : Il cantante, ex allievo del talent di Canale 5, scrive ai fan via Instagram: "Sono stato molto male ma ora sto meglio"

Inter - Nainggolan e i problemi di cuore : è in crisi con la moglie? : Questioni di pallone ma anche questioni di cuore. Il prolungato momento no di Radja Nainggolan con l'Inter pare che vada di pari passo con le difficoltà del matrimonio del centrocampista belga. Come ...

Alessandra Pierelli si racconta da Caterina Balivo : dai problemi di salute alla nuova vita con Fabrizio. Ecco l’Intervista : Alessandra Pierelli oggi cosa fa: l’intervista a Vieni da me con Caterina Balivo Alessandra Pierelli è tornata in tv. La corteggiatrice più famosa di Uomini e Donne è stata ospite di Caterina Balivo a... L'articolo Alessandra Pierelli si racconta da Caterina Balivo: dai problemi di salute alla nuova vita con Fabrizio. Ecco l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Inter - Spalletti : 'Le voci su Icardi non creano problemi nello spogliatoio' : 'Icardi? È importante anche la percentuale di gioco, lui ha giocato più degli altri e quindi ha più possibilità di far gol. È dentro la scaletta che va a concludere il gioco dell'Inter per ...

Inter - Spalletti : 'Le voci su Icardi non creano problemi allo spogliatoio' : MILANO - 'Le voci attorno a Icardi non creano problemi nello spogliatoio'. Luciano Spalletti stempera così le polemiche originate dalle esternazioni della moglie-manager del capitano nerazzurro Wanda ...

Sorteggi Europa League : Inter e Napoli senza problemi - alla Lazio serve l’impresa : Sono andati in scena i Sorteggi di Europa League, tre le squadre italiane in corsa: Inter, Napoli e Lazio. Accoppiamento sfortunato per la squadra biancoceleste, gli ultimi di Simone Inzaghi dovranno vedersela con il Siviglia, squadra di grande esperienza nella competizione ma anche protagonista fino al momento di una grande stagione. Il club spagnolo può contare sulle prestazioni di André Silva, autore fino al momento di una stagione ...

Serie A Udinese - Nicola : «Cerchiamo di creare problemi all'Inter» : UDINE - "Mi aspetto un' Inter affamatissima" . Lo ha detto il tecnico dell' Udinese Davide Nicola presentando l'anticipo di domani nella conferenza stampa della vigilia. "Uscire dalla Champions non ...

Inter-Psv LIVE : problemino muscolare per Brozovic : 20:45 – Lieve problema muscolare al quadricipite per Marcelo Brozovic, che ha richiesto l’intervento dello staff medico. Il croato è stato massaggiato dal fisioterapista e potrebbe aver rassicurato tutti chiedendo di scendere comunque in campo. Minuti concitati a “San Siro”. Nel frattempo si prepara Nainggolan. Inter-Psv LIVE – Siamo ancora a dicembre, ma quella di stasera assume già i connotati della ...

Daniel problemi ad Amici 18 durante l’esibizione - Interviene Maria De Filippi : Amici 2018/2019, problemi per Daniel: cosa è successo davvero? Ci sono stati dei problemi tecnici per Daniel ad Amici 18. Ha dimenticato più volte il testo della canzone Complici: inizialmente si è giustificato dicendo che non riusciva ad ascoltare la sua voce, ma poi è emerso che aveva dimenticato una parte del testo a causa […] L'articolo Daniel problemi ad Amici 18 durante l’esibizione, interviene Maria De Filippi proviene da ...

Juventus-Inter - Allegri : "Problemi per Bentancur. Emre Can sta bene - è pronto" : Massimiliano Allegri presenta il Derby d'Italia senza troppa enfasi: "Inter e Napoli sono le candidate ad essere l'anti-Juve, ma la gara di mercoledì è più importante" dichiara il tecnico bianconero ...

Inter - Spalletti risponde al padre di Lautaro : “Così danneggia l’Inter e crea problemi al figlio” : Nella conferenza della vigilia di Roma-Inter Luciano Spalletti ha risposto per le rime al padre di Lautaro Martinez, che dopo Tottenham-Inter lo aveva attaccato su Twitter per non aver impiegato il figlio: “Facendo queste dichiarazioni e tentando di attaccare me, il papà di Lautaro attacca anche l’Inter e crea problemi allo stesso giocatore. danneggia la sua immagine e può danneggiare il rapporto coi compagni“. E ha ...

Infortunio Nainggolan - problemi posturali per il centrocampista dell’Inter : Infortunio Nainggolan – Nuovi problemi fisici per il centrocampista dell’Inter, che domenica prossima dovrà rinunciare a scendere in campo davanti al suo ex pubblico all’Olimpico. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il malanno del calciatore è abbastanza serio nel senso che, se clinicamente il belga sta bene e non c’è stato alcun errore dello staff medico, l’ex Roma poggia male il piede a terra ...

I problemi Eolo hanno a che fare con l’arresto dell’AD Spada? Connessione Internet assente o lenta : Una domanda sorge spontanea: i problemi Eolo, inteso come servizio di connettività, hanno forse a che fare con la bufera nata intorno al brand in queste ore con l'arresto dell' Amministratore Delegato Luca Spada? Il legale rappresenante è agli arresti domiciliari per truffa ai danni dello Stato e furto di radiofrequenze non autorizzate. Ci sono degli accadimenti che vanno purtroppo anche contestualizzati nel difficile momento che sta vivendo il ...

Inter - ancora problemi fisici : Nainggolan e De Vrij si fermano a Londra : Nainggolan e De Vrij hanno fatto un po’ tremare Spalletti quest’oggi, il tecnico dell’Inter ha perso due pedine importanti Nainggolan e De Vrij alle prese con qualche problema fisico. Il belga non è nuovo in questa stagione ad acciacchi che lo hanno costretto allo stop, oggi un nuovo guaio a Londra che ha portato alla sostituzione a fine primo tempo. Il calciatore è uscito zoppicando dal terreno di gioco. Nel secondo ...