Informazione e condivisione | riformare l' editoria senza logiche unilaterali e punitive

(Di martedì 8 gennaio 2019) La manovra finanziaria ha quasi monopolizzato l'attenzione dei media lasciando al momento sullo sfondo le questioni cruciali che il 2019 chiede alla politica di affrontare in materia diedIl governo ha manifestato alcuni propositi chiari: rivedere e progressivamente azzerare il sistema degli aiuti indiretti all'; abolire l'Ordine dei Giornalisti o comunque modificare in maniera profonda e radicale i meccanismi di accesso alla professione giornalistica; varare nuove misure legislative in materia di proprietà dei mezzi d'e di editori puri; tassare i colossi della Reteperò penalizzare il resto dell'economia digitale, alimentata da aziende che stanno gradualmente scoprendo le potenzialità della Rete.Ci sono poi tutte le partite che si giocano in sede europea, in particolare quelle relative alle innovazioni nel ...