Il Napoli conferma | stop in caso di cori razzisti

Ansa : “Il Napoli conferma che si fermerà in caso di cori razzisti” : Grande perplessità Quale sarà l’atteggiamento del Napoli dopo le parole di ieri del ministro dell’Interno Matteo Salvini? L’agenzia Ansa scrive che il club di Aurelio De Laurentiis «conferma la linea della fermezza e l’intenzione di prendere iniziative anche clamorose in campo se si ripetessero cori razzisti durante le partite». Il Napoli non cambia la propria posizione dopo la conferenza in cui Salvini si è dichiarato ...

Kouamè-Napoli : il ds del Genoa Perinetti conferma l’affare : KOUAME’ NAPOLI, ACCORDO AD UN PASSO- Il calciomercato invernale è aperto solamente da qualche ora, ma molte squadre sono già proiettate a quello che accadrà in estate. I direttori sportivi di tanti club, infatti, stanno anche lavorando agli affari che si concretizzeranno tra luglio e agosto, per rinforzare le rose che saranno protagoniste nella prossima […] L'articolo Kouamè-Napoli: il ds del Genoa Perinetti conferma l’affare ...

Omicidio Belardinelli - indagato ultrà del Napoli. Da Ros ai pm conferma le accuse a Piovella : L'accusa è di Omicidio volontario. Secondo le ipotesi della Procura di Milano era l'uomo nell'auto che ha travolto e ucciso il tifoso interista -

DIRETTA/ Napoli Bologna - risultato live 1-0 - info streaming video e tv : il VAR conferma il gol di Milik! : DIRETTA Napoli Bologna streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Napoli - l’agente di Todibo non si nasconde : “il club azzurro ha già confermato l’interesse per il giocatore” : Il procuratore di Todibo ha parlato anche di Malcuit, sottolineando come speri di essere il terzino più impiegato in stagione “Ndombélé affare complesso per il Napoli? Assolutamente. Ha un grande futuro, però purtroppo non credo che possa essere realistico pensarlo al Napoli. Poi nel calcio non si sa mai. Napoli su Todibo? No su questa vicenda preferisco non rispondere. Che il club ha espresso un interesse si può dire. Credo che il ...

Ancelotti corriere Amazon conferma il nuovo corso del Napoli : L’iniziativa Ieri il Napoli ha pubblicato un video sui suoi canali social. L’attore protagonista è Carlo Ancelotti, il tecnico azzurro si reca a Milano per consegnare personalmente una maglia acquistata da alcuni partenopei tifosi su Amazon. Il prodotto è ben realizzato, creativo, magari si percepisce che i tifosi che ricevono la maglia dalle mani del mister non siano del tutto ignari della gag, ma comunque parliamo di un aspetto ...

Napoli - eliminazione a testa alta. E l'11 dicembre si conferma data infausta : Scorre ancora nella mente il film di queste straordinarie sei gare concluse con la sola sconfitta di Anfield. Restano anche i complimenti di Klopp, 'meritava anche il Napoli di passare, partita ...

Atalanta-Napoli - le formazioni : Ancelotti conferma i titolarissimi - c’è anche Albiol : Le scelte di Gasperini e Ancelotti Le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli. Calcio d’inizio alle ore 20.30. Ancelotti ha scelto di schierare la stessa formazione utilizzata contro la Stella Rossa, Maksimovic terzino destro e coppia d’attacco Mertens-Insigne. Albiol recupera e giocherà al centro della difesa con Koulibaly. Atalanta: A disp.: Napoli: Ospina, Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian ...

Il Tar di Napoli conferma : 'Niente sale scommesse vicino alle scuole' : No alle sale scommesse troppo vicine a scuole o chiese. Lo ribadisce il Tar Campania sul ricorso presentato da una esercente di Avellino, a cui il Questore non ha concesso la licenza per l'attività di ...