Harry potrebbe rinunciare al titolo nobiliare per Meghan ma Elisabetta è pronta a

(Di martedì 8 gennaio 2019) Il principedire addio al suo, ma la Reginasarebbea dissuadere il nipote in ogni modo da quest'intenzione. Il 34ennevoler liberarsi dalle incombenze e dalle responsabilità derivanti dal ruolo di membro della famiglia reale. Ad affermarlo è Penny Junor, biografa dei Windsor: "è sempre stato riluttante all'ambiente reale". Lo riporta l'Express."Penso chevoltare le spalle alla sua vita reale e alle sue responsabilità reali per andare a vivere in qualche luogo silenzioso e isolato", ha detto la Junor. Infatti, più volte il duca di Sussex ha espresso il desiderio di vivere una vita normale, insieme alla sua famiglia: sua moglieMarkle è incinta e in primavera darà alla luce il loro primogenito.Sedovesse compiere questa scelta, anche il ...