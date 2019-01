Figurine Panini – Cristiano Ronaldo in copertina insieme ad Icardi | le novità

sportfair

: RT @ReporterNuovo: Vi ricorda qualcosa? Torna il mitico album di figurine #Panini, una tradizione italiana che continua ad appassionare gio… - TitoBorsa : RT @ReporterNuovo: Vi ricorda qualcosa? Torna il mitico album di figurine #Panini, una tradizione italiana che continua ad appassionare gio… - CalcioWeb : Esce 'calciatori 2018-2019', la nuova raccolta #Panini sul calcio italiano - IlmsgitSport : #Panini esce il nuovo album con figurine per Nazionale donne e Under 21 -

(Di martedì 8 gennaio 2019) La Nazionale femminile di calcio eper la prima volta in: ecco ledell’album2018/2019 Tante leintrodotte nella 58ª edizione dell’album di. Per la versione ‘calciatori 2018/2019‘ è prevista infatti unache per la prima volta include in primo piano il fenomeno della Juventus,. Accanto a lui altri bomber del calibro di Mauroe Lorenzo Insigne.Composto da 128 pagine, per un totale di 734da collezionare, il nuovo album, presentato oggi nella sede della Lega Serie A a Milano, introduce mini-statini sul retro delledei giocatori della Serie A, alla Nazionale Under 21 e alla Nazionale femminile. Per le donne la veradi quest’edizione dell’album. Per la prima volta ci sono oltre alle 15della Nazionale, anche 12 ...