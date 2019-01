Belen Rodriguez ed Ezequiel Lavezzi insieme in Uruguay | è amore?

Belen Rodriguez : su Instagram l'ultima foto lascia ben poco all'immaginazione : un dato di fatto: Belen Rodriguez ama mettersi in mostra e lo conferma l'ultima foto che la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Occhi socchiusi, mini-gonna floreale, maglietta ...

Belen Rodriguez potrebbe lasciare Mediaset - Costanzo : 'Di sicuro non si dispererebbe' : Il futuro di Belen Rodriguez dal punto di vista televisivo sembrerebbe alquanto incerto. Stando alle ultime indiscrezioni riportate in Queste ore sulle pagine del settimanale 'Spy', sembrerebbe che la showgirl argentina possa fare un passo indietro all'interno della televisione commerciale e addirittura viene ipotizzato che potrebbe sbarcare su altri reti della generalista. Tuttavia Maurizio Costanzo non sembrerebbe essere convinto di questa ...

Belen Rodriguez via da Mediaset : l’indiscrezione che scuote la tv : Belen Rodriguez lascia Mediaset? Da qualche giorno si rincorrono con sempre più insistenza le voci di un possibile abbandono dell’azienda da parte della showgirl argentina. Negli ultimi tempi la bella conduttrice è stata spesso protagonista di programmi televisivi sulle reti del biscione, sia come prima donna che come spalla di altri colleghi. Ma a quanto sembrerebbe dalle ultime indiscrezioni tutto questo non basterebbe più alla modella ...

Belen Rodriguez furiosa - ‘l’accusa’ sullo scatto hot in sauna la fa sbottare sui social : “altro che photoshop! Ecco come si fa” [GALLERY] : Belen Rodriguez non ci sta: la risposta furiosa della showgirl argentina dopo un’ingiusta ‘accusa’ Belen Rodriguez, oltre che per la sua bellezza, la sua sensualità e le sue doti di showgirl, attrice e cantante, si è fatta conoscere, nel corso degli anni, anche per la sua sincerità. La showgirl argentina non si fa intimidire da critiche, attacchi e accuse, e risponde sempre a tono quando qualcosa non le va a genio. Belen ...

Belen Rodriguez sulla foto in sauna : 'Basta sdraiarsi e mettere la pancia in dentro' : La showgirl argentina Belen Rodriguez è stata accusata di aver ritoccato con Photoshop la foto in sauna, pubblicata su Instagram qualche giorno fa. La posa, decisamente troppo innaturale della showgirl, aveva dato spazio all'ipotesi secondo cui lo scatto fosse stato modificato. A distanza di un po' di tempo, la bella modella argentina ha deciso di svelare il suo segreto: niente Photoshop, sta tutto nella posa assunta. Belen, foto modificata? Lei ...

Belen Rodriguez senza parole : “Non me lo aspettavo…” : Belen si ritocca le foto? Lo sfogo della showgirl Belen Rodriguez ha caricato una foto ritoccata su Instagram: questa è “l’accusa” lanciata dalla rivista Vanity Fair in un suo articolo che non è per niente piaciuto a Belen. La showgirl argentina ha infatti caricato questa mattina lo screen dell’articolo sulle sue Instagram Stories su cui poi ha scritto delusa: “Da Vanity Fair non me l’aspettavo!” Nel ...

Mediaset - Belen Rodriguez e le voci sull'addio. Gola profonda : 'Non se ne dispiacerebbe - tanto...' : Acque agitate a Mediaset dopo l'indiscrezione sul possibile addio di Belen Rodriguez . Secondo il settimanale Spy ci sarebbe in ballo un braccio di ferro sul nuovo contratto, ma per Maurizio Costanzo ,...

Mediaset - Belen Rodriguez e le voci sull'addio. Gola profonda : "Non se ne dispiacerebbe - tanto..." : Acque agitate a Mediaset dopo l'indiscrezione sul possibile addio di Belen Rodriguez. Secondo il settimanale Spy ci sarebbe in ballo un braccio di ferro sul nuovo contratto, ma per Maurizio Costanzo (uno che delle dinamiche di Cologno Monzese conosce tutto) la showgirl argentina "non sparirà dalla t

Belen Rodriguez può lasciare Mediaset? Maurizio Costanzo : ‘È un’artista poliedrica’ : Una possibile notizia bomba aleggia nell’aria: Belén Rodríguez potrebbe anche lasciare Mediaset dopo tanti anni di proficua collaborazione per entrambe le parti (e, nel frattempo, sul fronte sentimentale, i suoi ex fidanzati si frequentano tra loro…). Attenzione, non c’è niente di certo e si resta nel campo delle ipotesi ma se l’emittente lombarda non dovesse fare luna proposta artistica da lei considerata ...

Belen Rodriguez futuro incerto a Mediaset? Due programmi saltati ma un possibile progetto futuro. Leggi per saperne di più : Dopo Simona Ventura e forse Stefano De Martino, anche Belen Rodriguez lascerà Mediaset? Sul nuovo numero di Spy, Gabriele Parpiglia ha scritto che la bella argentina avrebbe potuto fare l’opinionista de L’Isola dei Famosi... L'articolo Belen Rodriguez futuro incerto a Mediaset? Due programmi saltati ma un possibile progetto futuro. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen da infarto in spiaggia - la Rodriguez ammicca sexy alla telecamera [VIDEO] : Belen Rodriguez si mostra in tutta la sua bellezza e sensualità sulle spiagge argentine, la showgirl è in Sudamerica per il suo primo viaggio da single dopo la storia con Iannone Belen Rodriguez e la sua vacanza in Argentina. La showgirl ha deciso di trascorrere la sua prima vacanza da single, dopo l’addio a Iannone, nella sua terra di origine. Insieme a degli amici, l’argentina è in questi giorni in Sudamerica dove si mostra ...

Stefano De Martino pomeriggio “intimo” con Belen Rodriguez e Santiago : Stefano De Martino è di nuovo fidanzato. Come riportato da Leggo.it infatti dopo la fine della sua relazione con Gilda Ambrosio l’ex ballerino di “Amici” ed inviato dell’Isola dei famosi ha ritrovato l’amore con la modella Chiara Scelsi, ma comunque non rinuncia trascorrere felici pomeriggi insieme alla ex Belen Rodriguez. I due infatti sembrano aver ritrovato il feeling, come dimostrano le foto pubblicate da “Diva e donna” che li vedono insieme ...

Belen Rodriguez - l'indiscrezione : pronta a lasciare Mediaset - dove vuole andare : Il settimanale Spy rivela che a fine stagione Belen Rodriguez potrebbe lasciare Mediaset. Tu si que vales e Balalaika non basterebbero più alla showgirl argentina, che nelle ultime settimane ha rifiutato la giuria de La Pupa e il Secchione dopo l'addio dell'amica Simona Ventura, oltre che il ruolo d

Torna il sereno tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez : lei indossa la fede nuziale : Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono regalati un pomeriggio spensierato per le vie del centro di Milano insieme al figlio Santiago. I due ex coniugi dopo la separazione avvenuta nel 2015 erano sembrati piuttosto tesi, ma complice anche l'amore per il primogenito nato dal loro matrimonio, tra i due è Tornato il sereno. Belen e Stefano sono stati paparazzati dai fotografi della rivista Diva e Donna e da subito si sono mostrati in ...