Amiens-Angers 0-0

Pronostico Amiens vs Angers - Ligue 1 8-1-2019 e Analisi : Amiens-Angers, martedì 8 gennaio. I recenti risultati positivi delle due formazioni hanno acceso ulteriormente la lotta per la corsa salvezza. Tra le squadre pronte ad approfittare dell’ennesimo passo falso di qualche diretta concorrente c’è l’Amiens di Christophe Pélissier, una delle formazioni più in forma della Ligue 1 e imbattuta da due turni. I bianconeri, però, dovranno fare i conti con il buon momento ...