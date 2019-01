Un' auto nuova per Salvatore Battaglia | difese le sorelle Napoli Il gesto di Giletti

Morte tifoso Inter - nuova svolta : sono 8 gli indagati - coinvolta un’altra auto [DETTAGLI] : Novità importanti dopo gli ultimi Interrogatori e che riguardano la Morte del tifoso Daniele Belardinelli, l’ultra del Varese. Nel dettaglio sono complessivamente otto le persone indagate, 5 i tifosi azzurri, tra cui un minorenne, che erano a bordo della Volvo V40 sequestrata dalla magistratura milanese e anche altri più altri tre che viaggiavano a bordo di una seconda auto ritenuta coinvolta nell’incidente, anche questa auto è ...

Mad Box : ecco un primo sguardo alla nuova console prodotta dagli autori di Project Cars : In occasione dell'inizio del nuovo anno Slightly Mad Studios, autore di Project Cars, ha annunciato a sorpresa di stare sviluppando una console di gioco nuova di zecca, chiamata Mad Box, che avrà l'ambizione di proporsi come un'alternativa alle attuali regine del mercato, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Oggi Ian Bell, CEO di Slightly Mad, ha condiviso alcune immagini che rivelano finalmente l'aspetto che potrebbe avere la nuova console, che a ...

Grande Fratello - Floriana Secondi vittima dei ladri a Capodanno : le rubano l'auto nuova : Il nuovo anno è iniziato nel peggiore dei modi per l'ex del Grande Fratello Floriana Secondi. La vincitrice della terza edizione del reality è stata vittima del furto della sua auto, in più comprata da pochissimo, con a bordo altri oggetti personali suoi e del figlio. Leggi anche: Floriana smascher

Adesivi famiglia : la nuova tendenza 2019 per le auto : Una delle mode del momento è quella di personalizzare le auto. Gli Adesivi famiglia rientrano tra le tendenze più in

auto : la nuova Pentacar punta al 2019 : ANSA, - ROMA, 27 DIC - A Colico è sulla rampa di lancio la nuova Pentacar. La realtà motoristica e rallistica legata al marchio Porsche ha inaugurato il nuovo corso con un brindisi natalizio con "...

auto - Esteban Ocon pronto per una nuova... esperienza : il francese pronto per un test al Trofeo Andros : Il pilota Mercedes guiderà una vettura elettrica del Trofeo Andros, competizione rallystica che si svolge sul ghiaccio in Francia In attesa di trovare una nuova sistemazione in Formula 1, Esteban Ocon ...

MIT smentisce nuova stangata pedaggi autostradali : Teleborsa, - Nuovi rincari per le autostrade a partire dal 1° gennaio 2019 , anche se il MIT - Ministero dei trasporti parzialmente smentisce le notizie circolate negli ultimi giorni, precisando che ...

Fortnite - ecco immagini e suoni della nuova pistola automatica - : Ancora una volta i data miner hanno scoperto novità interessanti sul mondo di Fortnite che riguardano una nuova arma : si tratta di una pistola automatica che spara a raffica, una sorta di ...

autostrade - pedaggi : dal 1 gennaio arriva la nuova stangata - quanto pagheremo in più e dove : Anche dopo il disastro del Ponte Morandi , Autostrade per l'Italia avrà il suo aumento annuale delle tariffe . Inferiore sì a quello ottenuto nel 2018, 1,51%,, ma comunque molto vicino, 0,81%, a ...

Su WhatsApp gira una nuova bufala su falsi abbonamenti automatici : WhatsApp si conferma una delle piattaforme maggiormente soggette alla diffusione di bufale e tentativi di truffa. Ecco l'ultima della serie L'articolo Su WhatsApp gira una nuova bufala su falsi abbonamenti automatici proviene da TuttoAndroid.