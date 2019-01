Omicidio Idy Diene a Firenze - Pirrone condannato a 16 anni : Omicidio Idy Diene a Firenze, Pirrone condannato a 16 anni Il venditore senegalese è stato ucciso a colpi di pistola nel capoluogo toscano il 5 marzo 2018. Il gup non ha riconosciuto l’aggravante dei futili motivi e non ha concesso le attenuanti generiche. Nella pena si è tenuto conto solo dello sconto per il rito ...