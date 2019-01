Il re di Malaysia ha perso il trono per una modella

agi

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Lui è un sovrano sui generis, lei unarussa. Lui ha 49 anni, lei 25. Per lui, lei ha rinunciato alla sua fede e si è convertita all'Islam, Per lei, lui ha rinunciato al. Sembra una favola - o una storia da rotocalco anni '60 - ma in un Paese come laè uno scandalo senza precedenti.E' la prima volta che un re del Paese asiatico abdica prima della fine del proprio mandato. Sì, perché lasi regge su una democrazia costituzionale molto particolare: ogni cinque anni il sovrano cambia per passaree scettro a uno dei governanti dei nove stati malesi. Muhammad V è il sultano di Kelentan, un piccolo territorio di due milioni di abitanti al confine con la Thailandia, ed era arrivato a guidare il sultanato dopo una aspra battaglia per la successione prima con il padre, poi con ...