Golden Globes | Glenn Close e Bohemian Rhapsody vincitori a sorpresa su Lady Gaga e A star

Golden Globes a sorpresa : Bohemian Rhapsody miglior film - Lady Gaga a secco : Il colpo di scena della 76ma edizione dei GoldenGlobes è arrivato a fine serata, quando la favorita al premio per la migliore attrice drammatica, Lady Gaga, candidata per A star is Born, si è vista ...

Golden Globes - Freddie batte Lady Gaga : Vittoria (a sorpresa) di “Bohemian Rhapsody” su “A Star is born”; due premi per “Roma” di Cuaron. E il 24 febbraio ci sono gli Oscar 2019

I Golden Globes 2019 rispettano i pronostici premiando American Crime Story e The Americans : i vincitori nella sezione serie tv : Anche per questa volta nessuna novità di rilievo, anche ai Golden Globes 2019 si rispettano i pronostici della vigilia. Così come per il cinema, anche per le serie tv le novità e gli sconvolgimenti non sono tanti. Negli anni in cui la parola d'ordine sembra essere revival, le poche novità che abbiamo visto nel 2018 occupano il palco della kermesse sia in veste di veterano (vedi The Americans e American Crime Story) che in quelle di matricola ...

Golden Globes 2019 - trionfa Bohemian Rhapsody - delusione per A Star is Born : Sembrava Star andando più o meno tutto secondo copione ai Golden Globes 2019. Ma in coda sono stati ribaltati tutti i pronostici. E alla fine il verdetto è: A Star is Born ha perso quasi su tutta la linea, un solo premio su cinque nomination. A trionfare alla 76esima edizione dei Golden Globes presentata da Andy Samberg e Sandra Oh sono stati: Bohemian Rhapsody, due statuette su due, pesantissime, migliore film drammatico e miglior attore ...

L’esultanza di Sandra Oh ai Golden Globes 2019 - conduttrice e vincitrice con Killing Eve è l’attrice asiatica da record (video) : Sandra Oh ai Golden Globes 2019 trionfa su tutto. L'attrice di Grey's Anatomy veste i duplici panni di conduttrice e vincitrice nella 76esima edizione dei prestigiosi premi: la star infatti conquista l'ambita statuetta come miglior attrice protagonista in una serie drammatica e non riesce a contenere la gioia. La concorrenza da battere non era facile: Sandra Oh ai Golden Globes 2019 doveva competere con Caitriona Balfe (per Outlander), ...

Richard Madden ai Golden Globes 2019 vince con Bodyguard - ringrazia i genitori e chiarisce le voci su James Bond (video) : Il trionfo di Richard Madden ai Golden Globes 2019. Il Robb Stark de Il Trono di Spade straccia la concorrenza ed conquista il premio come miglior attore protagonista in una serie drammatica, grazie al suo ruolo in Bodyguard. Una parte che gli calza a pennello e che è stata ampiamente lodata dalla critica. La vittoria di Richard Madden ai Golden Globes 2019 sembrava scontata fin dall'inizio. Tra i contendenti al premio c'erano Jason Bateman ...

Come vedere i Golden Globes 2019 in streaming e diretta tv : ora italiana e programmazione : Come guardare i Golden Globes 2019 in streaming e in tv? La cerimonia condotta da Sandra Oh e Andy Samberg sarà trasmessa in diretta stanotte negli Stati Uniti sul canale NBC. Giunti alla loro 76esima edizione, i prestigiosi premi verranno assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, ovvero l'Associazione della stampa estera di Hollywood, che riconosceranno i migliori film, le migliori serie tv e i migliori protagonisti della stagione ...

Golden Globes 2019 - Lady Gaga e Bradley Cooper super favoriti : stanotte la cerimonia di consegna dei premi : Il New York Times li ha definiti “Il pit stop più importante sulla strada degli Oscar“. Sono i Golden Globes che porteranno premi a forma di globo d’oro nella calza della Befana di Hollywood. E tra i super favoriti di questa edizione ci sono Lady Gaga e Bradley Cooper, che hanno fatto man bassa di nomination con il loro A star is born. In diretta da Beverly Hills, sarà Sky Atlantic a trasmettere in esclusiva per l’Italia ...

Nomination Golden Globes 2019 - pronostici per le serie tv : chi dovrebbe vincere (e chi invece vincerà) : Le Nomination Golden Globes 2019 sono state annunciate il mese scorso con relativamente poche sorprese - se non nomi su cui già si scommetteva - per quanto riguarda la categoria delle serie tv. Lo scontro più interessante sarà tra American Crime Story, Homecoming, Sharp Objects e La meravigliosa Signora Maisel, che hanno ricevuto il maggior numero di candidature. Ma chi riuscirà a spuntarla? Ecco le nostre previsioni sui vincitori e le ...

Cinema : domani notte i Golden Globes - Lady Gaga e Bradley Cooper tra i favoriti : "Vice-L'uomo nell'ombra", che racconta l'ascesa politica di Dick Cheney, il vice di George W Bush, è tra le commedie per le quali è favorito anche "Green Book" con Mahershala Ali e Viggo Mortensen. ...

Chi sono i favoriti dei Golden Globes 2019? I pronostici di OM per il cinema : Con la cerimonia dei Golden Globes 2019, che avrà luogo nella serata di domenica 6 gennaio, comincia la fase più calda della stagione dei premi del cinema statunitense che raggiungerà l'apice con gli Oscar il 24 febbraio. La 76esima edizione dei Golden Globes si svolgerà come sempre al Beverly Hilton di Beverly Hills, California, maestri di cerimonie Andy Samberg e Sandra Oh. I circa 90 membri della giuria, giornalisti della Hollywood Foreign ...

Parte da favorita Lady Gaga ai Golden Globes 2019 (e dunque agli Oscar) con le nomination di A Star Is Born : “Grata a Bradley Cooper” : Sulla carta è già il trionfo più atteso, quello di Lady Gaga ai Golden Globes 2019 per A Star Is Born, tanto come miglior attrice protagonista quanto per la colonna sonora con Shallow. Tra i film più acclamati dell'anno dalla critica e tra i maggiori incassi al box office nel mondo, A Star Is Born ha ottenuto 5 nomination ai Golden Globes 2019 e tanto il film quanto i suoi protagonisti partono certamente da favoriti per la vittoria del ...

Golden Globes 2019 - le nomination : film - interpreti e canzoni. Da Vice a Bohemian Rhapsody : Sei nomination per Vice, cinque per È nata una stella, Green book e The Favourite. Ma c’è anche spazio, di traverso, per Roma di Cuaron (tre nomination) e per un bel blocco di opere che rispondono da lontano agli echi del fu #Oscarsowhite. Questo il risultato delle nomination dei Golden Globes 2019, annunciati poche ore fa e votati da una giuria di circa novanta giornalisti della stampa estera (Hollywood Foreign Press Association). È Vice, il ...