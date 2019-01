Gilet gialli | linea dura del governo francese | “Schedatura e sanzioni per chi va a

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Una legge per registrare e sanzionare chi partecipa a manifestazioni non autorizzate. Ilcerca di risolvere la crisi deicon la forza. Dopo l’ottava manifestazione di sabato scorso e gli ennesimi scontri con la polizia, il premier Edouard Philippe è intervenuto al telegiornale delle 20 per per annunciare un cambio di metodo contro i cosiddetti casseur: “Coloro che minacciano le istituzioni, che saccheggiano, che bruciano, non avranno l’ultima parola”, ha detto. “Faremo come qualche anno fa ci si comportò con gli hooligan negli stadi: furono identificati e fu loro vietato di partecipare a quelle manifestazioni, le partite”. Ovvero una specie di daspo urbano italiano: si tratta di una legge già in discussione in Parlamento e proposta dal fronte repubblicano. Proprio oggi Luigi Di Maio ha scritto agli attivisti dei...