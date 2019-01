Frode nell' appalto piscine | tutti gli indagati e i dettagli Aosta -La Procura contesta

Frode nella gestione dei centri profughi : 16 arresti a Catania : Come riportato dalla cronaca locale , il business sembrerebbe concentrato nella gestione di diverse cooperative e associazioni dedite principalmente all'assistenza di minori extracomunitari non ...

Berlusconi - il gip archivia l’indagine per Frode fiscale e appropriazione indebita nell’inchiesta su Publitalia : Silvio Berlusconi colleziona un’altra archiviazione. Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Maria Vicidomini, ha archiviato le accuse di frode fiscale e appropriazione indebita che erano state contestate all’ex premier in uno stralcio dell’inchiesta su Publitalia, concessionaria di pubblicità del gruppo Mediaset. A chiedere di chiudere l’indagine senza contestare accuse a Berlusconi erano stati i pm Giordano Baggio e ...