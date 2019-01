Blauer USA al cinema con “Non ci resta che il crimine”

sportfair

(Di lunedì 7 gennaio 2019)USA nel film “Non ciche il crimine”, regia di Massimiliano BrunoUSA e ilitaliano ancora una volta insieme perciche il, film prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai, in uscita nelle saletografiche il prossimo 10 gennaio con 01 Distribution.La commedia, interpretata da Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli , per la regia di Massimiliano Bruno, racconta la storia di Moreno, Sebastiano e Giuseppe. Tre amici che si ritrovano catapultati, come per magia, nella Roma del 1982, l’anno dei mondiali di calcio, , dei giubbotti di pelle e degli occhiali specchiati, ma anche gli anni in cui Renatino, il Bove e gli sgherri della Magliana erano padroni della città.Affascinato da sempre dal mito della Banda della Magliana, ...