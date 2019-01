Paura a Sant' Antimo | bomba esplode davanti portone

Paura a Manchester - uomo accoltella passanti durante la notte di Capodanno : “Gridava Allah” : L'aggressore ha ferito un uomo e una donna e poi un poliziotto che era accorso per fermarlo. Secondo molti testimoni, avrebbe invocato più volte “Allah" prima di colpire i passanti facendo riferimento ai bombardamenti su paesi musulmani. Sul caso indaga per ora l'antiterrorismo ma si ritiene sia un caso isolato.Continua a leggere

Paura a Giulianova - Ignoto tenta di Bruciare l'Altare di Sant'Antonio : Teramo - Incredibile ciò che è accaduto a Giulianova (Te) il giorno di Natale una volta finita la Santa Messa. Un Ignoto avrebbe, infatti, atteso che la chiesa di Sant'Antonio rimanesse vuota per dare fuoco alla tovaglia che ricopre l'altare di legno, nel chiaro intento di bruciarlo. Fortunatamente l'unico testimone che si trovava ad entrare in chiesa in quel momento ha messo in fuga l'Ignoto piromane ed è ...

L'albero di pino cade e sfiora le auto in sosta : Paura a Santa Rosa : paura in via Bradano, nel quartiere Santa Rosa di Lecce, dove alle prime luci del mattino un grosso albero di pino è caduto, fiorando le auto in sosta.

L'albero sradicato dal vento si abbatte sull'auto in sosta : Paura nel quartiere Santa Rosa

Dario Argento rivela : “Ho Paura degli stalker - temevo di essere ucciso. È stato un anno pesante per me e Asia” : “Ho avuto paura degli stalker. Mi hanno stalkerizzato in vari momenti della mia vita, in America e in Italia. Alcuni li ho denunciati. Avevo paura di essere ucciso. È brutto vivere con questa pura perché non vuoi più uscire, aspetti il momento che questa persona si stufi. Poi quando si stufano spariscono. A volte avrei preferito non essere Dario Argento e provocare queste emozioni così forti nella gente, che finiva per perdere la testa”. Ospite ...

Terremoto oggi tra Marche e Umbria/ Ingv - ultime scosse : sisma 3.1 a Castelsantangelo sul Nera - Paura a Norcia - IlSussidiario.net : Terremoto oggi tra Marche e Umbria. Ingv, ultime scosse: sisma 3.1 a Castelsantangelo sul Nera, paura a Norcia. Notizie e aggiornamenti

Lory Del Santo ha mentito al Gf Vip 2018 per Paura? Il confessionale fa discutere : Gf Vip 2018, l’opinione di Eva Henger sulle strategie dei concorrenti Una grintosissima Eva Henger è stata intervistata da una solare Emanuela Gentilin durante l’ultima puntata di Ultime dalla casa mandata in onda. Lo scambio di battute è stato interessante: la Henger come al solito non si è trattenuta dicendo la sua anche andando contro […] L'articolo Lory Del Santo ha mentito al Gf Vip 2018 per paura? Il confessionale fa ...

Lory Del Santo spaventata al GF Vip : “Mi fa Paura…” : Grande Fratello Vip: Lory Del Santo ha paura di affrontare la realtà A due mesi dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Lory Del Santo comincia a sentire molto vicina la puntata finale. La terza (terribile) edizione del reality più spiato dagli italiani chiuderà i battenti lunedì 10 dicembre. Ora che la finalissima è alle porte, la showgirl sta iniziando a pensare a cosa la aspetta fuori, ammettendo di voler rimanere tra le mura di ...

Milano - urla e minaccia i passanti con un coltello da cucina : Paura in piazza Duomo : Una testimone: "Era aggressivo, pensavo volesse aggredire qualcuno". Alla polizia locale ha detto di essere senegalese, l'arma trovata in un cestino. Si valuta la possibilità di sottoporlo a un trattamento sanitario obbligatorio

Paura a Barcellona - allarme bomba su due treni alla stazione Sants : L'allarme è scattato questa mattina alle 8: i Mossos d'Esquadra, ovvero la polizia catalana, stanno effettuando tutte le verifiche del caso su due convogli che erano pronti a partire.Continua a leggere