Paquetà a Milano | ' sogno fare come Kakà'

Lucas Paquetà - dal rubronegro di Rio al rossonero di Milano : Lucas Paquetà è un ragazzo di 21 anni, nato a Rio de Janeiro, nei cui piedi probabilmente vertono le speranze del popolo milanista di rinverdire i fasti di un decennio fa.Da qualche anno ormai il club non riesce più ad essere altamente competitivo in Italia ma soprattutto in Europa, dove nell’era di Berlusconi, conquistò ben 5 coppe dei campioni.Forse per questo intravedono in Lucas Tolentino Coelho de Lima il giocatore che potrebbe ...

Milan - Paquetà si confessa : “ho paura di lasciare il Flamengo - a dicembre sarò già a Milano” : Il nuovo acquisto del Milan ha parlato in conferenza stampa in Brasile, esprimendo le proprie sensazioni a pochi giorni dal trasferimento in Italia Viaggio già organizzato, biglietto aereo in tasca e avventura con la maglia del Milan pronta ad essere vissuta. Lucas Paquetà si prepara a sbarcare in Italia, non senza un pizzico di paura in corpo. AFP PHOTO / RAUL ARBOLEDA Il salto dal Sudamerica all’Europa è difficile, il brasiliano lo ...