Papa : aiutare deboli - gratuità preziosa : Dio "è la luce del mondo. Lui, non noi". Infine Papa Francesco ha avvertito: "Solo chi lascia i propri attaccamenti mondani per mettersi in cammino trova il mistero di Dio".

Papa Francesco : 'Vendiamo i beni della Chiesa se serve per aiutare i poveri' : Tra le tante notizie che emergono giornalmente, non potevano sfuggire le ultime dichiarazioni da parte di Papa Francesco che, nel corso di un messaggio ai partecipanti ad un convegno del 29 e 30 novembre, ha spiegato come la Chiesa dovrebbe prendere consapevolezza che molte chiese non sono più necessarie e accogliere questo come un segno dei tempi che impone un cambiamento. Stando alle sue parole, secondo quanto riportato dal quotidiano La ...