Neve ad Enna | lunedì 7 gennaio scuole chiuse

Allerta Meteo - ancora gelo e Neve al Sud : nuovo pesante avviso della protezione civile per Sabato 5 Gennaio [BOLLETTINO e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che ancora nelle prossime ore determinerà il persistere di forti venti al sud, di una sensibile diminuzione delle temperature con nevicate a quote molto basse su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Coppa Italia - Inter-Be Neve nto in diretta tv : partita in chiaro su Rai 2 il 13 gennaio : L’Inter, che nel mese di febbraio sarà impegnata in Europa League nei sedicesimi di finale contro il Rapid Vienna, tra qualche giorno farà l’esordio nella Coppa Italia 2018/19. I nerazzurri affronteranno il Benevento agli ottavi di finale. I campani, dopo aver eliminato nell’ordine Imolese (3-1), Udinese (2-1) e Cittadella (1-0), saranno chiamati ad una sfida di maggior spessore in Tim Cup. Il match sarà disputato a San Siro di Milano domenica ...

Allerta Meteo - gelo e Neve al Sud : pesante avviso della Protezione Civile per Venerdì 4 Gennaio [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – La nostra penisola continua ad essere interessata dal flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che determina il persistere di forti venti al sud, una sensibile diminuzione delle temperature, con nevicate sul versante adriatico centro-meridionale fino al livello del mare e a quote molto basse sul resto del sud Italia. La situazione è critica nelle Regioni meridionali, con una vera e propria emergenza neve . Sulla ...

3/4 gennaio irruzione ARTICA. Freddo e Neve - fiocchi da ANCONA - PESCARA - BARI - LECCE : L'Aquila - METEO ITALIA, irruzione ARTICA IN ARRIVO - Ormai ci siamo, l'Italia sta per sperimentare una vera fase invernale sebbene solo alcune regioni vedranno precipitazioni. L'anticiclone rimane sbilanciato sulle Isole Britanniche e favorisce lungo il suo bordo destro la discesa di una poderosa irruzione di aria ARTICA. Questa, dopo aver dilagato su Europa centr-orientale, punterà anche il Mediterraneo centrale investendo ...

Neve in arrivo sulle Adriatiche e al Sud fino in pianura tra il 3-4 Gennaio : Ben trovati amici siamo ormai per sperimentare l’ondata di aria gelida artico continentale che nelle prossime ore interesserà la nostra penisola entrando da nord-est fino al 4 Gennaio. Diretti interessati saranno le regioni Adriatiche (specie medio-basso) e il sud ove nevicherà fino a quote di pianura. Tempo soleggiato altrove al Nord e sul Tirreno centro-settentrionale. Andiamo per nel dettaglio dei prossimi ...