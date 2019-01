Anticipazioni Una Vita | trame puntate spagnole | due lieti eventi

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 6 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 612 e 613 di Una VITA di domenica 6 gennaio 2019: Ursula minaccia Blanca di rinchiuderla di nuovo in manicomio. Antoñito arriva in soffitta per stare insieme a Lolita nella notte della maledizione e Le dice di essere disposto a fare un lavoro umile (in calle Acacias) pur di starle accanto. I due dormono insieme e al mattino Lolita è ancora viva! Il piano organizzato da Ursula procede senza intoppi: Samuel sorprende Diego e ...

Anticipazioni Beautiful : Hope partorisce una bimba morta - ma ci sono dubbi : Le Anticipazioni americane di Beautiful della puntata 8000 che sarà trasmessa in Italia soltanto fra qualche mese (essendo episodi in corso negli Stati Uniti non si hanno certezze) svelano che Hope, dopo aver avuto le contrazioni sull'isola di Catalina, partorirà una bambina morta. Fin da subito però i telespettatori avranno modo di dubitare della veridicità di questo aspetto. Anticipazioni Beautiful: la figlia di Hope e Liam muore Come abbiamo ...

Una Vita Anticipazioni 6 gennaio 2019 : la maledizione di Lolita si è spezzata! : La bella cameriera può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Non è morta il giorno del suo compleanno.

Una Vita - Anticipazioni spagnole : ANTOÑITO e LOLITA si sposano : Fiori d’arancio nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): grazie alle anticipazioni fornite da Rtve, la rete televisiva spagnola che trasmette la telenovela, è stato possibile scoprire che ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana) e LOLITA Casado (Rebeca Alemany) diventeranno marito e moglie nelle puntate in onda – ovviamente nella penisola iberica – nelle prime settimane di gennaio 2019. Negli episodi trasmessi di recente in ...

Anticipazioni Beautiful - puntate 7-12 gennaio : una strana confessione : Beautiful, Anticipazioni puntate prossima settimana: i ricordi di Liam Dopo due settimane di pausa per le festività natalizie, Beautiful torna regolarmente in onda da lunedì 7 gennaio alle 13:40 su Canale5. Le Anticipazioni di Beautiful della prossima settimana annunciano diversi colpi di scena. Brooke è disperata per l’arresto di Ridge. Lo stilista continua a gridare la sua innocenza ma Bill è certo: è stato lui a sparargli. Brooke va a ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : la gravidanza di Celia - Lolita e Antonito sposi : Sono in arrivo delle grandi novità nella soap opera di origini iberiche “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, e sempre in grado di sorprendere grazie ai numerosi colpi di scena. Le Anticipazioni degli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva LA 1 TVE molto probabilmente la prossima settimana, ci dicono che un personaggio femminile presente nelle trame sin dal primo esordio finalmente realizzerà un sogno. Si tratta ...

Anticipazioni Una Vita dal 7 all’11 Gennaio 2019 : torna Elvira : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Elvira riappare ad Acacias 38 Grandi novità la prossima settimana per i telespettatori di Una Vita. Partiamo dal matrimonio di Simon e Adela. Alla fine, i due giovani si sposano. Mentre viene celebrata la messa, ad Acacias 38 fa ritorno Elvira. La dolce figlia del colonnello Valverde riappare in quartiere […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 7 all’11 Gennaio 2019: torna Elvira proviene ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Elvira ricompare durante le nozze di Simon e Adela : La povera Elvira assisterà al Sì del suo amato con l'ex novizia Adela, Simon rimarrà sconvolto mentre la Valverde ancora più sgomenta perderà i sensi.

Una Vita - Anticipazioni spagnole : CELIA è INCINTA? : Importanti novità per CELIA Alvarez Hermoso (Ines Aldea) nelle puntate spagnole di Una Vita: stando alle anticipazioni rilasciate dal sito ufficiale della telenovela, infatti, la moglie di Felipe (Marc Parejo) scoprirà presto di essere in dolce attesa. La lieta notizia, ovviamente, coglierà di sorpresa i due coniugi ed è destinata a cambiare gli equilibri del quartiere di Acacias. Come i fan più attenti ricorderanno, CELIA è convinta di non ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo sceglie Giulia e Claudia - ma si tratta di una finta scelta : Si è tenuta nel pomeriggio del 3 gennaio una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, il famoso people show di Maria De Filippi trasmesso sulla rete Mediaset di Canale 5. Questo ultimo appuntamento ha visto protagonista il giovane tronista Lorenzo Riccardi, il quale ha deciso di mettere in scena una finta scelta. Il ragazzo, giunto ad un punto ormai avanzato del suo trono, sembrerebbe essere molto confuso sulla 'prescelta' e per ...

Anticipazioni di 'Uomini e Donne' - Ivan attacca Paola Caruso : 'E' una serpenta velenosa' : Mentre nel trono over vi sono le solite le solite battaglie tra Tina e Gemma, nel trono classico si susseguono le polemiche e le accuse. Nella registrazione della puntata effettuata oggi, da un confronto tra Natalia e Ivan sono emerse pesanti accuse a Paola Caruso. I dubbi di Natalia e le accuse di Ivan a Paola non c'è pace per il trono classico di "Uomini e Donne". Natalia ha infatti voluto esprimere i suoi dubbi ad Ivan. La ragazza ha spiegato ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula viene pugnalata dalla secondogenita Olga : Prosegue l’appuntamento con l’appassionante telenovela di origini iberiche “Una Vita” nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra. Dopo l’ingresso di Blanca Dicenta arriverà ad Acacias 38 un’altra ragazza legata alla Vita di Ursula: si tratta della secondogenita Olga, che metterà piede nel quartiere spagnolo in cerca di vendetta per essere stata abbandonata nel bosco dalla madre all'età di cinque anni. Gli spoiler dei prossimi episodi italiani ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 4 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 610 e 611 di Una VITA di venerdì 4 gennaio 2019: Blanca chiede a Diego di andar via. Il giovane accetta, ma la prega di non sposare Samuel per non farlo poi soffrire. Blanca trascorre la giornata piena di pensieri e alla fine decide di chiedere a Samuel di annullare il matrimonio. Intanto Carmen consegna a Ursula il biglietto scritto da Jaime. Lolita aiuta Antoñito a preparare le valigie e gli dice addio. Prima che lui ...

Una Vita Anticipazioni : SAMUEL teme che BLANCA ami ancora DIEGO : Nelle puntate di Una Vita in onda nel 2019, SAMUEL Alday (Juan Gareda) e BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) diventeranno marito e moglie, ma il matrimonio avrà un’atmosfera tutt’altro che felice: se ci avete letto in precedenza, sapete infatti che la figlia di Ursula (Montserrat Alcoverro) si lascerà convincere da DIEGO (Ruben De Eguia) a sposare SAMUEL quando quest’ultimo starà rischiando di morire… Le anticipazioni indicano ...