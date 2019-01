Anche il Papa respinto con perdite Salvini e Malta sulla stessa linea | Se

Salvini contestato Anche a L’Aquila - lui risponde dal palco : “Quattro sfigati figli di papà. Pane e nutella per tutti” : Dopo Teramo contestazioni anche a L’Aquila per il vicepremier Matteo Salvini, in Abruzzo in vista delle elezioni regionali. Il ministro ha promesso ironicamente “Pane e nutella per tutti”, rivolgendosi ai contestatori che lo fischiavano da un lato del palco de L’Aquila dove sta tenendo un comizio. “Ha fatto bene questo governo a reintrodurre l’educazione civica”, per insegnare a comportarsi civilmente anche ...

Papà Di Battista come Matteo Salvini : "Taglio stipendi parlamentari? Ma Anche cose più concrete" : "Taglio degli stipendi? Giusto, ma anche cose più concrete. No Tav, conflitto di interessi, prescrizione...". Poche parole su Facebook per Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, che interviene sull'annuncio fatto dal figlio insieme a Luigi Di Maio, quello per cui la prossima battaglia sarà quella per una legge sul taglio degli stipendi ai parlamentari.Papà Di Battista usa la stessa espressione di Matteo Salvini, che ieri ...

'Ci sono persone in schiavitù Anche a Roma' - così Papa Francesco - : Roma, 31 dic., askanews, - 'Dobbiamo fermarci, fermarci a riflettere con dolore e pentimento perché, anche durante quest'anno che volge al termine, tanti uomini e donne hanno vissuto e vivono in ...

Papa : molti viaggi 2019 - Anche Giappone : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 28 DIC - Dopo i quattro viaggi all'estero di quest'anno, e nonostante il 17 dicembre scorso abbia compiuto 82 anni, si presenta ancora più intensa l'agenda delle visite ...

L'appello di Natale del Papa : "Siamo tutti fratelli - Anche se di religioni diverse" : La benedizione Urbi et Orbi di Francesco davanti a centomila pellegrini arrivati da ogni parte del mondo. Pace, Siria, Africa gli altri temi del suo messaggio

Il Papa : 'Pochi bAnchettano - molti non hanno pane per vivere' : E' un'omelia che invita alla condivisione, quella del Papa nella messa della notte di Natale. L'uomo, denuncia il Pontefice, "è diventato avido e vorace. Avere, riempirsi di cose pare a tanti il senso ...

Belen - cena di Natale con la famiglia : c’è Anche papà Gustavo : papà Gustavo sta bene: Belen Rodriguez tira un sospiro di sollievo e si prepara a celebrare le feste natalizie insieme a tutta la famiglia. La showgirl argentina ha organizzato una cena di Natale con tutti i suoi cari, pubblicando su Instagram i video che documentano la serata a base di brindisi, baci e risate. Fra gli ospiti non solo i cugini della 34enne, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez, ma anche papà Gustavo. L’ex ...

Papa Francesco ricorda che Gesù Bambino fu profugo - Anche lui fuggiva da guerre e fame : Il piccolo Gesù ci ricorda così che la metà dei profughi di oggi, nel mondo, sono bambini, incolpevoli vittime delle ingiustizie umane'.

Estorsione - la vittima fa arrestare 4 camorristi : c'è Anche il capoclan degli Ascione-Papale : A Ercolano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Dda di Napoli, che ha diretto e coordinato le indagini, nei ...

GFVip - Anche il papà di Monte contro il rito di Fariba : l'ex tronista basito dalla vicenda : Una sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della diretta di ieri sera, non è andata proprio come ci si aspettava. Giulia Salemi ha potuto incontrare la madre Fariba, non prima che la ragazza e gli altri inquilini della casa venissero informati del 'rito magico' inscenato dalla signora Teherani a casa signorini: proprio questo gesto della madre della Salemi ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni fuori dalle mura di ...

La grande scoperta che porterà verso la cura di molte malattie : il Dna mitocondriale può essere ereditato Anche dal papà : Il Dna mitocondriale, trasmesso in genere solo per via materna, in alcuni casi può essere ereditato anche dal papà. Si tratta però di casi eccezionali, perché in genere il passaggio di questa informazione genetica avviene dalla madre. La scoperta è avvenuta grazie ad una ricerca guidata dall’Ospedale Infantile di Cincinnati e pubblicata sulla rivista dell’Accademia nazionale delle scienze americana (Pnas), che ha riscontrato la ...

Omicidio Mariarca Mennella - il figlio di 9 anni scrive al papà : “Ammazzerai Anche me?” : La sorella di Mariarca Mennella, uccisa dall’ex marito Antonio Ascione, ha raccontato come il nipotino di 9 anni ha saputo della tragedia. Dopo aver tanto insistito, la nonna si vide costretta a parlare apertamente: "La mamma non c’è più perché tuo padre l’ha uccisa". Da allora il piccolo non ha più aperto bocca e si esprime solo con delle lettere.Continua a leggere