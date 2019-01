VIDEO Roger Federer vince la Hopman Cup | gli highlights | il Maestro batte Zverev e in

Hopman Cup – La gaffe hot di Belinda Bencic fa arrossire Federer : “Roger mi ha ‘motivata’ negli spogliatoi” [VIDEO] : gaffe hot per Belinda Bencic nel post match di Svizzera-USA: la tennista elvetica non si accorge di un doppio senso che fa scatenare le risate di tutti, arrossisce anche Federer La sfida fra la Svizzera e gli Stati Uniti nel secondo turno di Hopman Cup è stata una delle più divertenti del torneo, non solo per quanto visto in campo, ma anche per le… interviste. Particolarmente quella fatta da Todd Woodbridge a Belinda Bencic e Roger ...

Hopman Cup – Tiafoe colpisce in piena faccia Federer e lo stende : la reazione di Roger è tutta da ridere [VIDEO] : Durante il doppio misto fra Svizzera e USA della Hopman Cup, Frances Tiafoe ha colpito in pieno volto Roger Federer: lo svizzero l’ha presa con grande ironia Neanche il tempo di iniziare il 2019 che Roger Federer si è subito beccato la prima… palla in faccia! Capita a tutti nel tennis, ovviamente, ma il campione svizzero non ha ‘perso tempo’ in vista della nuova stagione. Nel corso della sfida di doppio miston fra ...

VIDEO Highlights Rogerer Federer-Tiafoe : il Maestro stravince - primo successo del 2019 alla Hopman Cup : Roger Federer ha incominciato alla grande il suo 2019 sconfiggendo Tiafoe con un netto 6-4 6-1 nel match valevole per la Hopman Cup. Il Maestro ha avuto la meglio sullo statunitense nello scontro tra le due Nazioni sul cemento australiano e poi tornerà in campo nel doppio misto, trovandosi davanti Serena Williams. Di seguito il VIDEO con gli Highlights della vittoria di Roger Federer su Tiafoe. Clicca qui per mettere ...

VIDEO Roger Federer - la vittoria su Cameron Norrie alla Hopman Cup : Roger Federer ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile, strapazzando Cameron Norrie con un doppio 6-1 nel primo incontro della Hopman Cup. Il Maestro svizzero non ha avuto alcun problema contro il britannico, demolito a suon di grandi colpi tipici del talento elvetico che si è confermato in ottima forma e che ha dato il via a quella che potrebbe essere la sua ultima annata da professionista. Di seguito il VIDEO con gli highlights e ...

Roger Federer e la paura per l’aragosta : lo spot diventa “comico” [VIDEO] : Roger Federer alle prese con un’aragosta che ha fatto un po’ di capricci prima di farsi fotografare col tennista svizzero Roger Federer si trova in questi giorni in Australia per la Hopman Cup, in vista di un’annata importante per la sua carriera, forse l’ultima annata per lo svizzero. Il tennista prima dell’inizio del torneo esibizione, è stato impegnato nei consueti eventi pubblicitari, uno dei quali ...

ATP Finals – La fan tocca la mano di Federer - la strana reazione di Roger diventa virale [VIDEO] : Momento divertente alle ATP Finals: una fan tocca inavvertitamente la mano di Roger Federer che si allontana di scatto Le ATP Finals di Roger Federer non si sono concluse nel migliore dei modi, o almeno in quello in cui tutti i fan avrebbero desiderato. Il campione svizzero è stato sconfitto in semifinale da Zverev, poi vincitore del torneo. Roger è però stato protagonista di un simpatico (quanto involontario) siparietto con una fan ...

Atp Finals 2018 Federer Zverev - 5-7 6-7 - streaming VIDEO e tv : il tedesco in finale - Roger out! - IlSussidiario.net : Diretta Atp Finals 2018 streaming video e tv: oggi le semifinali Federer Zverev e Djokovic Anderson del Masters di tennis maschile a Londra , 17 novembre, .