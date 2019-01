Trame iberiche Una Vita | Maria Luisa torna ad Acacias 38 per le nozze del fratello

Blastingnews

(Di sabato 5 gennaio 2019) Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda in Spagna a gennaio, svelano che tutto il quartiere di38 celebrerà ledi Antonito e Lolita. Una cerimonia, a cui interverranno anchee Victorti da Parigi. Infine i vicini del quartiere faranno la conoscenza del pugile Tito, mentre Celia sospetterà di essere incinta.Una, anticipazioni: il ritorno die Victor ad38 La storia d'amore tra Antonito (Alvaro Quintana) e Lolita Casado avrà un lieto fine come rivelato da Rtve, la rete televisiva spagnola, che manda in onda la telenovella. La coppia, infatti, diventerà marito e moglie nel corso delle puntate che saranno trasmesse nelle prime settimane di gennaio in Spagna. Se in Italia, la domestica è convinta di morire entro ...