Suca Pride. Cosa Matteo Salvini non sa di Palermo

(Di sabato 5 gennaio 2019) "!", a, è l'alfa e l'omega d'ogni simposio dialettico, filosofico, talvolta perfino politico e amministrativo comunale siciliano. La notizia che rimette ora questa parola al mondo extracittadino, è presto detta: Fabio Citrano, membro dell'ufficio stampa proprio di Palazzo delle Aquile, sede del Municipio, riferendosi a un post del ministrodove, in tema di migranti e disobbedienza civile, si chiamava in causa "sintacollanto" (pronuncia esatta pretenderebbe che si dica "sindaco Orlando", ma, nell'assodato costume orale e popolare cittadino, questi vive ormai l'onore della contrazione tra titolo e cognome, assai più che una corona nobiliare) esattamente così: "Col Pd nel caos e clandestini, con la Lega ordine e rispetto. Certi sindaci rimpiangono i bei tempi andati sull'immigrazione ma anche per loro è finita la pacchia".Di rimando, ...