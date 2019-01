Neve in Puglia | donna rischia di partorire in auto bloccata dal ghiaccio | salvata

Maltempo e Neve in Puglia : situazione in miglioramento - difficoltà su alcune strade : La situazione meteo è in miglioramento in tutta la Puglia dopo le abbondanti nevicate verificatesi ieri e stanotte. Qualche fiocco è atteso nelle aree interne del Salento e deboli nevicate sono previste anche in qualche centro a quote alte del Gargano, in provincia di Foggia. A causa della presenza di ghiaccio sul manto stradale, le corse bus delle Ferrovie Appulo Lucane in partenza dai centri di Matera, Gravina, Altamura e Toritto sono ...

Forte scossa di terremoto in Albania - paura a Valona. Avvertita anche in Puglia - nel Salento sotto la Neve [MAPPE e DATI LIVE] : 1/6 ...

Gelo in Puglia - tanta Neve nel Salento : immagini inedite da Gallipoli [GALLERY] : 1/15 ...

Gelo in Puglia - tanta Neve nel Salento : immagini inedite da Gallipoli [GALLERY] : 1/15 ...

Allerta Meteo Puglia : ancora gelo e Neve a bassa quota : “Sono previste per le prossime ore nevicate a tutte le quote con apporti al suolo moderati e temperature generalmente basse in serata, con valori fino a molto bassi alle quote collinari; diffuse gelate notturne e mattutine nelle zone interessate dalle nevicate, persistenti anche durante il ciclo diurno alle quote collinari e montuose. quota neve tendente a generale rialzo nella giornata di domani”. Così la Protezione civile della ...

Neve e Gelo in Puglia - è una giornata storica : imbiancata anche Taranto - e continuerà fino a domani [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/15 ...

Allerta Meteo - altre 24 ore di Neve al Sud : Puglia e Sicilia le Regioni più colpite - si imbiancherà anche Reggio Calabria [MAPPE] : 1/59 Le nevicate previste nel pomeriggio/sera ...

Gelo in Puglia : la Neve arriva in spiaggia a Porto Cesareo [VIDEO] : Come vi abbiamo raccontato già in altri articoli, l'ondata di freddo di origine artica giunta sull'Italia ha portato fra la notte e le prime ore del mattino intense nevicate sul...

Gelo e Neve in Puglia : temporali nevosi sulle coste - attenzione : La Puglia è senza dubbio tra le regioni più colpite dal maltempo in queste ultime ore : l'irruzione artica giunta ieri ha provocato non solo un calo diffuso delle temperature, ma anche nevicate a...

Neve in Puglia : stop nella notte ai mezzi pesanti nel Brindisino : Per via delle avverse condizioni metereologiche, la protezione civile ha disposto in provincia di Brindisi il divieto di circolazione dei

Ferrovie conferma il piano per l'emergenza Neve in Puglia - Basilicata e Molise : ecco le linee interessate : Tra le line interessate: Venafro - Campobasso, Avellino - Benevento, Battipaglia - Potenza, Foggia - Potenza, Foggia - Termoli, Foggia - Bari - Lecce, Pescara - Termoli

Maltempo - confermata l’Allerta Meteo in Puglia : peggioramento nella notte - Neve a quote basse : Un peggioramento sensibile delle condizioni Meteorologiche è previsto per la notte in Puglia. La Protezione civile della Regione conferma l’arrivo di neve anche a quote basse e nelle zone costiere mentre oggi e la notte scorsa ha interessato le aree interne del Subappennino dauno e del Gargano nel foggiano e soprattutto la Murgia barese (in maniera copiosa Santeramo, Altamura, Gravina, Toritto, Cassano), oltre che le aree interne del ...

Ondata di gelo e Neve : scatta l’allerta meteo in Puglia : Peggiorano le condizioni in tutta la Puglia e la Prefettura di Bari non perde tempo: diramato subito l’avviso di allerta gialla che parte dalle 20:00 di questa sera e dovrebbe estendersi per le successive 24 ore. L’arrivo del vento artico ha colpito tutto il meridione, ormai posto sotto costante controllo. Anche il mare risulta essere molto mosso con rischio burrasca in diverse zone. I danni non sono pochi: parte il disagio per i ...

Allerta Meteo Puglia : nuovo peggioramento - criticità “gialla” per vento e Neve : La Prefettura di Bari ha diramato un nuovo avviso di Allerta Meteo codice giallo, valido a partire dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore: si prevedono possibili nevicate a tutte le quote con apporti al suolo da deboli e moderati, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte. Il peggioramento delle condizioni Meteo per vento e neve riguarda tutta la Puglia, dal Foggiano al Salento. Da questa ...