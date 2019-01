Mercato | è caccia ai centrali d Italia l Europa corteggia Koulibaly | Skriniar e Manolas

CalcioMercato Milan : Leonardo a caccia di opportunità - Carrasco è la prima scelta : Sono molti i nomi sul taccuino di Leonardo e Maldini per il mercato di gennaio. Il Milan nonostante il freno dell’Uefa ha deciso di investire e acquistare due pedine per rinforzare la squadra di Gattuso. Tra i vari sondaggi effettuati dal direttore generale dei rossoneri c’è stato anche quello per Yannick Carrasco. Il nodo maggiore è rappresentato dallo stipendio del giocatore che momentaneamente guadagna tra i 10 e gli 11 milioni a stagione: se ...

CalcioMercato - da Ramsey a Godin : caccia agli sconti : I giocatori in scadenza a giugno possono arrivare "in saldo": Juve sul gallese, l'Inter pensa al difensore dell'Atletico. Fabregas verso il Monaco

Mercato - si apre ufficialmente la caccia all'occasione di gennaio : Il countdown è terminato: da oggi fino al 31 gennaio, ore 20, sarà aperta la cosiddetta fiera dei sogni, che vanta un ricco assortimento al reparto occasioni. Un calcioMercato quindi di opportunità e ...

CalcioMercato SPAL - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Caccia a Caceres - arriva Viviano - mirino su Stepinski : La SPAL ha concluso una discreta prima parte di stagione, il girone d’andata della Serie A può ritenersi soddisfacente per i ferraresi che occupano la 16^ posizione in classifica con 17 punti: +4 sul Bologna, in piena lotta per conquistare la seconda salvezza consecutiva dopo quella sorprendente della passata stagione. Gli emiliani hanno tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo ma potrebbero essere necessari dei rinforzi ...

CalcioMercato Inter - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Si lavora in ottica futura - tra riscatti e caccia ad un regista : Dopo anni da grande protagonista nella finestra di mercato invernale, questa volta l’Inter potrebbe vivere un gennaio decisamente più tranquillo del solito. La formazione allenata da Luciano Spalletti, infatti, ha dato buone risposte in questo inizio di stagione, per cui la dirigenza nero-azzurra non ha la necessità di particolari rivoluzioni nel Calciomercato di metà anno. Al momento, infatti, l’Inter sembra più concentrata sul ...

CalcioMercato Roma - da Dendoncker a Pulgar : nel vivo la caccia al centrocampista : Sempre in corsa, ma difficile da muovere a gennaio, il maliano Samassekou del Salisburgo , mentre il 'Corriere dello Sport' lancia anche l'ipotesi Leander Dendoncker, belga classe '95 che il ...

Strasburgo - 3 morti al Mercato di Natale : 420 agenti a caccia del killer ferito. Fermati i familiari : caccia aperta a Cherif Chekatt, l'algerino di 29 anni che ieri sera, al grido di Allah Akbar, ha aperto il fuoco al mercatino di Natale di Strasburgo uccidento 3 persone e...

Mercato NBA : LeBron James vuole Carmelo Anthony - Lakers a caccia anche di John Wall : Joe Vardon, giornalista di The Athletic, da anni vicino al n°23 dei Lakers nei suoi anni a Cleveland, apre il suo articolo con una frase tanto semplice quanto diretta : "LeBron James vorrebbe portare ...

