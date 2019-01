Kingdom Hearts 3: Non ci sono altri mondi Disney da svelare

hynerd

(Di sabato 5 gennaio 2019) Sappiamo benissimo che,3, è in assoluto uno dei titoli più attesi di questo nuovo anno. I più affezionati alla vastissima e non poco complessa saga, dopo un’estenuante attesa, potranno finalmente vivere le vicende che riguardano Sora, Paperino e Pippo, in un nuovo viaggio attraverso livelli che da sempre hanno conferito ai capitoli un’impronta unica. Non possiamo non riferisci, dunque, alla costante presenza del temaIl Co-Direttore di3, Tai Yasue, riferendosi aipresenti nel gioco ha confermato, durante un’intervista con Newsweek, che non ne riveleranno ulteriori oltre quelli già noti, ovvero:Big Hero 6FrozenHerculesMonster & Co.Pirati dei CaraibiRapunzelToy StoryWinnie the Pooh “Ciottime buone ragioni che potrebbero spingerci a inserire ulteriori proprietà intellettualiin3, ...