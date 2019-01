Influenza | Pregliasco | 5 milioni di italiani a rischio

Influenza e vaccini : appuntamento all’Ospedale San Giuseppe di Milano insieme al virologo Fabrizio Pregliasco : Il 28 novembre alle ore 18:00 appuntamento all’Ospedale San Giuseppe di Milano per discutere di Influenza e vaccinazioni. A chiarire eventuali dubbi e rispondere alle domande dei cittadini un ospite d’eccezione, il virologo Fabrizio Pregliasco, Professore all’Università degli Studi di Milano. Le temperature si stanno abbassando e con loro sono in arrivo i tipici malanni invernali, Influenza compresa. Per l’anno 2018-2019 è attesa un’epidemia ...