I gilet gialli all' assalto di Parigi Calci a un agente negli scontri

gilet gialli : scontri a Parigi - feriti : 17.20 scontri a Parigi tra manifestanti dei Gilet gialli e forze di polizia. Diverse persone sono rimaste ferite e sono state assistite da personale paramedico davanti al Museo D'Orsay,dove si è fermata la manifestazione. Secondo i dimostranti,i feriti sono stati colpiti dalla polizia con "flash ball",proiettili non letali,nei pressi di un barcone in fiamme sulla Senna. Alcuni manifestanti hanno dato fuoco alla bandiera europea.Tensione anche ...

gilet gialli - scontri con la polizia a Parigi : agente preso a calci dai manifestanti. Il video : Tensione tra le forze dell’ordine e un gruppo di manifestanti del movimento dei Gilet gialli, a Parigi. Alcuni di questi hanno provato a superare la Senna, lungo la passerella Léopold-Sédar-Senghor, per tentare di raggiungere l’Assemblea nazionale. Il passaggio era vietato dalla prefettura, così la polizia è intervenuta e, dopo uno scontro coi manifestanti, ha esploso i lacrimogeni per disperderli. Nel video, anche l’immagine ...

gilet gialli - a Parigi 4mila persone per l’8° sabato di proteste. Scontri con la polizia : Gilet gialli, “Atto VIII“. Il movimento che tra novembre e dicembre è sceso in piazza in tutta la Francia e per settimane ha tenuto sotto pressione Emmanuel Macron, ha dato vita all’ottavo sabato di manifestazioni in diverse città francesi, tra cui Parigi, dove circa 4mila persone si sono radunate sugli Champs-Elysées, accanto all’Arco di Trionfo. Dopo aver manifestato durante la mattinata in un clima di calma, i dimostranti si sono ...

A Parigi ci sono stati nuovi scontri tra polizia e gilet gialli - nell’ottavo sabato di proteste : A Parigi e in altre città della Francia è in corso l’ottavo sabato di proteste del movimento dei gilet gialli. A Parigi centinaia di manifestanti hanno provato ad arrivare fino all’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento francese. Le Monde

gilet gialli - tensione a Parigi : turisti bloccati al museo D'Orsay - : Ottavo sabato di manifestazioni in Francia. Nella capitale alcuni agenti hanno usato lacrimogeni per bloccare un corteo che ha tentato di avvicinarsi all'Assemblea Nazionale. Tutti i luoghi di grande ...

Francia - nuove proteste dei gilet gialli : la polizia usa i lacrimogeni : Scontri tra manifestanti e polizia anche a pochi metri dall'Assemblea nazionale. Le forze dell'ordine hanno infatti usato i lacrimogeni per bloccare il corteo che tentava di passare sul "Leopold Sedar ...

gilet gialli - primi scontri a Parigi/ Ultime notizie - polizia usa i lacrimogeni : Gilet gialli, primi scontri a Parigi. Ultime notizie, ottavo sabato di manifestazioni contro il presidente Macron: polizia usa lacrimogeni.

gilet gialli - scontri vicino ad Assemblea nazionale : scontri a Parigi tra la polizia e i Gilet gialli: gli agenti hanno usato i lacrimogeni per bloccare il corteo che tentava di passare sul ponte pedonale sulla senna 'Leopold Sedar Senghor' nei pressi ...

Scontri tra gilet gialli e Polizia a Parigi. Lacrimogeni per bloccare il corteo : Scontri a Parigi tra la Polizia e i gilet gialli: gli agenti hanno usato i Lacrimogeni per bloccare il corteo che tentava di passare sul ponte pedonale sulla senna 'Leopold Sedar Senghor' nei pressi dell'Assemblea nazionale. All'ottavo sabato consecutivo di proteste in Francia contro le politiche del governo Macron, migliaia di manifestanti sfilano a Rue de Rivoli e sul lungo-Senna. Un gruppo di manifestanti ha tentato di forzare il ponte ...

gilet gialli - sale la tensione : a Parigi la polizia lancia lacrimogeni. Scontri anche a Saint Malo : sale la tensione tra polizia e i Gilet gialli in Francia: gli agenti - riferiscono media locali - hanno usato i lacrimogeni a Beauvais, a nord di Parigi, e a Montpellier , sud della Francia, per ...

gilet gialli - ottavo sabato di proteste : ANSA, - ROMA, 5 GEN - I Gilet gialli sono scesi in piazza per quello che chiamano l''atto VIII', ovvero l'ottavo sabato di manifestazioni in diverse città francesi, tra cui Parigi, dove tra le 5 e le ...

gilet gialli in piazza senza leader : 9.36 Dopo l'arresto di uno dei propri leader più mediatici,Eric Drouet, il movimento dei "Gilet gialli" torna in piazza per "l'Atto VIII" della protesta contro il governo del presidente Emmanuel Macron in diverse città della Francia. A Parigi sono previste due iniziative: un corteo che dall'Hotel de Ville giungerà fino alla sede dell'Assemblea Nazionale e una manifestazione sugli Champs Elysées. Mobilitati in tutto il Paese 3.600 agenti in ...

I gilet gialli sbarcano in Italia : depositato il simbolo del partito : I gilet gialli sbarcano in Italia. No, non nelle piazze, a bloccare il traffico, lanciare fumogeni e spaccare vetrine. Almeno per ora. Lo scorso 10 dicembre, proprio mentre Oltralpe divampava la protesta contro Emmanuel Macron, un ex militante sardo del Movimento 5 Stelle, Salvatore Bussu, depositav