Fico | “Non si lascia solo chi fugge da dolore e morte Bene la posizione di Di Maio | ma

Manovra - alla Camera parla il deputato Pd Ceccanti. La collega Ascani perde le staffe e accusa Fico : “Non sta ascoltando!” : Nel corso la discussione sulla legge di Bilancio, la deputata Pd Anna Ascani ha perso le staffe e ha urlato contro il presidente della Camera, Roberto Fico, accusandolo di non essere attento durante l’intervento del collega dem Ceccanti. Fico ha subito replicato: “Sto ascoltando” L'articolo Manovra, alla Camera parla il deputato Pd Ceccanti. La collega Ascani perde le staffe e accusa Fico: “Non sta ascoltando!” ...

La straziante lettera della madre di Daniele Belardinelli - l’ultrà morto prima di Inter-Napoli : “non lo giustiFico - ma vi prego basta!” : La mamma di Daniele Belardinelli, l’ultrà morto prima di Inter-Napoli, scrive una straziante lettera sui social: le parole di Viviana Prestier “Mio figlio è da un giorno che è morto e nessuno può avere l’idea di cosa posso provare. E non lo descrivo neanche perché è indescrivibile. Per chi non lo sa io sono la mamma di Daniele Belardinelli…“. Inizia così il lungo e commosso post su facebook di Viviana ...

Manovra - bagarre alla Camera : opposizioni contro Roberto Fico : “Non è super-partes” : Caos a Montecitorio. Le opposizioni hanno duramente protestato in Aula contro il governo, reo di non aver concesso la possibilità di analizzare e votare nemmeno uno degli emendamenti presentati in commissione Bilancio, e contro il presidente della Camera Roberto Fico, accusato di non essere davvero super-partes.Continua a leggere

Fallo di Muller su TagliaFico - il tedesco chiede scusa sui social : “non era mia intenzione far male” [FOTO] : L’attaccante tedesco ha chiesto scusa a Tagliafico per il Fallo commesso nel match di Champions tra Bayern e Ajax, costatogli il rosso Un Fallo terribile, un’entrata davvero raccapricciante costata il cartellino rosso a Thomas Muller e alcuni punti di sutura a Nicolas Tagliafico. E’ accaduto durante il match di Champions League tra Bayern Monaco e Ajax terminato 3-3, l’attaccante tedesco ha colpito con i tacchetti ...

Lo strappo di Fico con il Cairo - Lega perplessa : “Non è utile” : «Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il Parlamento egiziano fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini e un processo che sia risolutivo». Mercoledì, dopo l’ennesimo sterile incontro con gli inquirenti egiziani sul caso Regeni, la Procura di Roma ha de...

MotoGp – “Nonostante le difFicoltà” : Valentino Rossi ribadisce i suoi meriti sui social - il post di ringraziamento [GALLERY] : Valentino Rossi tra ringraziamenti e meriti: il pilota della Yamaha commenta sui social il suo terzo posto nel campionato mondiale di MotoGp Dopo la dedica a Francesca Sofia Novello (VEDI QUI), Valentino Rossi torna a commentare le premiazioni dei FIM Gala Awards 2018 che l’hanno visto protagonista. Il pilota della Yamaha, a seguito della sua apparizione con la bellissima fidanzata sul tappeto rosso dell’evento, si è recato sul ...

Delmastro Delle Vedove (FdI) vs Fico : “Spero non abbia fatto tappetino a emiro del Qatar”. “Non si deve preoccupare” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato insieme al presidente della Camera, Roberto Fico, l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, per la firma di alcuni accordi tra i due Paesi. Appena Fico ha preso posto in Aula, è arrivato l’attacco del deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove: “Voglio sperare che il presidente Fico abbia difeso l’italianità e non abbia fatto il ...

Manovra - Tria : “Non cambia. Chi attacca l’Italia è in campagna elettorale e ha forti difFicoltà politiche interne” : l’Italia non ha intenzione di cambiare la Manovra di bilancio per il 2019, ma il dialogo con la Commissione europea prosegue per evitare uno scontro “che non ha ragione di esistere”. Anche perché non ci sono pregiudizi anti-italiani, semmai “posizioni di alcuni Paesi molto rigide sulla politica economica che non condivido. C’è la posizione non dico ufficiale, ma quasi, che le politiche fiscali espansive si adottano solo quando si è ...

Fico porta il film su Cucchi alla Camera - Salvini declina l’invito : “Non ho tempo” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha organizzato a Montecitorio una proiezione del film sul caso di Stefano Cucchi, "Sulla mia pelle", per la giornata di martedì. All'evento non parteciperà il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. "Domani sono molto impegnato" ha risposto il leader del Carroccio.Continua a leggere

Roberto Fico punge Giorgia Meloni : “Non usa il tricolore come uno striscione da stadio” : Roberto Fico tramite un tweet risponde alle critiche di Giorgia Meloni Il Presidente della Camera Roberto Fico ha cercato oggi di chiudere con un tweet la polemica che lo ha visto coinvolto nella querelle con Fratelli d’Italia. La terza carica dello Stato, infatti, nei giorni scorsi aveva chiesto ai deputati del partito di Giorgia Meloni di togliere un grande tricolore che avevano portato in Aula per attirare l’attenzione sulla ...