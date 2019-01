Dopo una breve vacanza | Emma torna a lavoro per l’Essere Qui Tour – Exit Edition 2019

Rugby – Dopo la rasatura dei capelli - i Leoni della Benetton Rugby indosseranno una maglia speciale per Masi Nau in lotta contro il tumore : Due splendidi gesti da parte dei giocatori della Benettor Rugby in omaggio a Nasi Manu in lotta contro il tumore: Dopo essersi rasati i capelli, i Leoni indosseranno una maglia che celebrerà la lotta del rugbista Il Benetton Rugby Dopo la rasatura dei capelli, che ha visto giocatori e staff biancoverdi compiere un gesto simbolico di assoluta vicinanza al Leone Nasi Manu (operato lo scorso 31 agosto dall’equipe del reparto di urologia ...

Undicenne si impicca Dopo una serata trascorsa con i videogiochi : è gravissimo : Lo hanno trovato appeso, privo di conoscenza, con un cappio intorno al collo: un bambino di 11 anni, dopo una serata passata a giocare coi videogame, ha tentato il suicidio. La drammatica notizia arriva dalla provincia di Vicenza, precisamente nella Valle del Chiampo: i genitori del minore lo hanno ritrovato privo di conoscenza nel soggiorno, ancora con la sciarpa legata al collo ma vivo. Ora l'Undicenne si trova in terapia intensiva in gravi ...

Nuove profezie sul 2019 : l’Apocalisse arriverà il 28 Dicembre Dopo l’inversione dei poli che creerà terremoti - tsunami ed eruzioni vulcaniche : Sono i primi giorni del nuovo anno e nella mente della maggior parte delle persone scorrono i buoni propositi per il 2019: iniziare la dieta, smettere di fumare, bere di meno, essere persone migliori. Ma mentre molti iniziano il 2019 con il pensiero di un “nuovo me”, un uomo ha deciso di fare a meno del tradizionale attacco di positività da inizio dell’anno e sta invece contando i giorni che mancano all’Apocalisse. E se le sue profezie sono ...

Rimossa una recensione positiva di Call of Duty : Black Ops 4 Dopo l'aggiunta delle microtransazioni : Come segnalato su ResetEra, il canale YouTube Skill Up ha deciso di rimuovere la sua recensione positiva di Call of Duty: Black Ops 4 in seguito all'arrivo delle microtransazioni.Il canale ha pubblicato un video in cui si spiegano le motivazioni dietro tale decisione e, a quanto pare, Skill Up ha scelto di non promuovere questo tipo di monetizzazione:"Ho recensito Black Ops 4 in modo molto positivo, ma questo prima dell'arrivo delle ...

La Cina sul lato oscuro della Luna : 50 anni Dopo l’Apollo 11 un nuovo record nella conquista dello spazio : La sonda Chang’e-4 è atterrata “con successo” sulla faccia nascosta della Luna alle 03:26 italiane di ieri. La Cina ha dunque raggiunto l’ambizioso obiettivo di atterrate sul lato nascosto della Luna, mai prima d’ora una sonda terrestre aveva tentato tanto. Chang’ e 4 ha alLunato nel cratere di Von Karman, largo 2500 chilometri e profondo 13, nel bacino del Polo sud Aitken. Lanciata lo scorso 7 dicembre dalla base spaziale di ...

Vicenza - bimbo di 11 anni si impicca Dopo una serata passata con i videogiochi : è grave : I genitori gli avevano permesso di rimanere a divertirsi con i videogiochi fino a tardi, viste le giornate festive, senza impegni scolastici. Mai si sarebbero aspettati la tragedia che li ha colpiti la notte del primo gennaio nella loro casa, in un paese dell’ovest Vicentino. Il loro secondogenito, un bambino di soli 11 anni, è stato trovato agonizzante dal fratello maggiore: si era impiccato utilizzando una sciarpa legata ad un mobile, con la ...

Apple - Dopo taglio stime di crescita titolo perde più del 10% in una seduta : trascina in negativo Wall Street e i listini europei : Il titolo di Apple arriva a perdere più del 10 per cento nelle contrattazioni odierne a Wall Street. È l’effetto dell’annuncio di Cupertino di aver rivisto al ribasso di circa sette miliardi le sue stime per il primo trimestre del 2019. Un crollo che ha trascinato con sé i listini di tutto il mondo. Le principale Borse europee hanno chiuso in rosso: a Londra l’indice Ftse100 ha chiuso in calo dello 0,62%, mentre assai maggiori sono ...

Zvonimir Boban - lo sfogo Dopo gli scontri di Inter-Napoli : "Una vergogna dell'umanità" : Zvonimir Boban non ha mai usato giri di parole e non è cambiato ora che indossa i panni di vicesegretario della Fifa. Dal palco del Globe Soccer a Dubai ha infatti definito «una vergogna del calcio e dell' umanità» gli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli nei pressi di San Siro la sera di Santo St

Come la mia vita sessuale è cambiata Dopo aver subito una doppia mastectomia : Sapere se una persona è "quella giusta" è molto difficile – per questo molti di noi stilano un elenco mentale di motivi di rottura allo scopo di circoscrivere la caccia alle relazioni e agli incontri. I contenuti di questa lista, quando svelati, spesso si rivelano trascurabili e irrilevanti (ad esempio: "Io russo", "Non so cucinare", "Sono disordinata" e così via). Ma possono anche mettere fine a un rapporto – il ...

Belen Rodriguez : "Ti copriresti al mio posto?". E' polemica Dopo la foto in sauna : La showgirl argentina, attaccata da un followers per la foto in bikini in sauna, risponde a tono e trova anche il consenso...

Accusava dolore alla schiena - Dopo una radiografia l’assurda scoperta : per trent’anni aveva vissuto con degli aghi vicino alla spina dorsale : Ha vissuto 30 anni con diversi aghi da agopuntura attorno alla colonna vertebrale. E’ successo in Canada e la protagonista è una donna di 94 anni di origine coreana, ricoverata all’ospedale universitario di Toronto dove, grazie a semplici raggi X, i medici hanno scoperto la presenza degli aghi nella paziente il cui caso è stato analizzato da ‘Bmj Case Reports‘: si tratta infatti del più lungo periodo di permanenza ...

Affitto negato agli stranieri - Maestri (Possibile) Dopo la video-inchiesta del Fatto.it : “Una nuova apartheid italiana” : I privati sono arrivati a chiedere il permesso di soggiorno, mentre le agenzie immobiliari davano per già occupati appartamenti che in realtà non lo erano. “Una nuova apartheid“. Così Andrea Maestri della segreteria nazionale di Possibile ha definito i comportamenti denunciati dalla video-inchiesta del fattoquotidiano.it sulle discriminazioni che gli stranieri subiscono a Milano quando devono cercare un alloggio in Affitto. Alberto ...

Queen - Brian May pubblica una canzone Dopo più di vent'anni : Per rendere omaggio ai 13 anni della sonda Nasa New Horizons, lo storico chitarrista dei Queen, Brian May, ha reso disponibile, dopo oltre 20 anni, una canzone dall'omonimo titolo....Continua a leggere

Gallarate - famiglie Sinti per strada Dopo lo sgombero : urla - proteste e vetri rotti al palazzo comunale : urla, insulti e vetri in frantumi al palazzo comunale di Gallarate (in provincia di Varese), dove ieri mattina, lunedì 31 dicembre, alcuni dei Sinti sgomberati un mese fa si sono radunati per protestare contro il sindaco, il leghista Andrea Cassani, e chiedere risposte per le proprie famiglie. Proprio ieri infatti il gruppo di Sinti è stato costretto a lasciare il Grand Hotel di Somma Lombarda, dove era stato sistemato provvisoriamente dopo lo ...