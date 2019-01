Doha | vince Bautista Agut | sconfitto in finale Berdych

Bautista Agut vince torneo di Doha : ANSA, - ROMA, 5 GEN - Roberto Bautista Agut vince il torneo Atp 250 di Doha. Lo spagnolo, dopo aver eliminato il numero uno Nole Djokovic, in finale si è imposto sul ceco Thomas Berdych in tre set con ...

Tennis - ATP Doha : vince Roberto Bautista Agut - Berdych crolla al terzo set : ATP 250 di Doha: Roberto Bautista Agut ha vinto il nono titolo in carriera, battuto in finale Tomas Berdych in tre combattutissimi set Roberto Bautista Agut ha vinto il torneo Atp 250 di Doha (cemento, montepremi 1.313.215 dollari). Lo spagnolo, numero 24 del mondo e 7 del seeding, ha sconfitto il ceco Tomas Berdych, numero 71 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Per Bautista si tratta del ...

LIVE Sport - DIRETTA 4 gennaio : Ryoyu Kobayashi vince ancora nei 4 Trampolini - a Doha eliminati in semifinale Marco Cecchinato e Novak Djokovic : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di venerdì 4 gennaio. Nuova giornata ricca di eventi con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del giorno e ...