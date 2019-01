Bozza pensioni quota 100 | al via dal primo d’aprile

ilfogliettone

Molti quotidiani nazionali parlano da giorni di una bozza del Dl sulle pensioni (c.d. 'quota 100). E' possibile leggerla ? Dove trovarla ?

(Di sabato 5 gennaio 2019) Chi raggiunge100 con almeno 62 anni e un anzianita' contributiva minima di 38 anni potra' andare in pensione a partire dalaprile 2019. E' quanto prevede l'ultimadel "Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e a interventi in materiastica". In particolare, sono 27 gli articoli che compongono il decreto legge per il reddito di cittadinanza e100. E' quanto emerge da unadel provvedimento intitolato